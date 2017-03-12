最高法：2016年中国审结贪污贿赂等案4.5万件涉6.3万人 同比增长三分之一

（联合早报网讯）中国各级法院严查腐败犯罪，2016年审结贪污贿赂等案件的数量比2015年多出三分之一。官方承诺，今年将加大反腐败力度，继续“打虎”“拍蝇”“猎狐”。

中国最高法院院长周强今早在工作报告中透露，各级法院2016年审结贪污贿赂等案件4万5000件，涉及6万3000人，其中，原省部级以上干部35人，原厅局级干部240人。

不过，周强并未透露这当中有多少人被判刑，也没有与去年的情况进行比较。

去年的工作报告显示，中国各级法院在2015年审结贪污贿赂等犯罪案件3万4000件，共涉及4万9000人。

周强承诺，今年将保持对腐败犯罪惩治力度不减，做好重大职务犯罪案件审判工作。

中国最高检察院检察长曹建明也在工作报告中表示，今年将“坚持惩治腐败力度绝不减弱、零容忍态度绝不改变”。

曹建明透露，去年共立案侦查职务犯罪4万7650人，包括原县处级干部2882人、原厅局级干部446人。

至于被立案侦查的原省部级干部，则有21人，包括王珉；被提起公诉的有48人，包括令计划、苏荣、白培恩等。

在“猎狐”方面，曹建明说，自开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动以来，已从37个国家和地区遣返、劝返外逃职务犯罪嫌疑人164人，其中包括杨秀珠等“百名红通人员”27人。（联合早报记者蔡永伟报道）