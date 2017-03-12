宁吉喆谈数据造假问题：已组建统计执法监督局

（联合早报网讯）3月12日上午，十二届全国人大五次会议举行第三次全体会议。会议结束后，中国国家统计局局长宁吉喆在经过人民大会堂“部长通道”就数据造假问题进行回应。他表示，统计数据都必须建立在真实准确的基础上。党中央、国务院对统计数据真实性问题高度重视。一旦有统计弄虚作假现象发生，一票否决，绝不姑息，零容忍。

据澎湃新闻报道，宁吉喆指出，具体措施方面，一是加大改革。宁吉喆称，中央深改组去年10月11日通过《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》（以下简称意见），这个意见正在全国党政系统、特别是统计系统认真贯彻执行。

他强调，统计系统首先要建立起一整套全员、全链条、全流程的统计数据责任制，光有责任制还不行，还要问责。不仅要问统计部门负责人的责任，政府有关部门对统计数据也要负责。而且，领导负责人要负责，党政同责。

二是加大法治。宁吉喆透露，《统计法》的实施条例已提交国务院，实施条例要有相应的修改。为此，经中央有关部门同意，国家统计局已经组建统计执法监督局，实行有案必查，违法必究。

另据他介绍，去年，国家统计局直接查处的重大统计违法案件，涉及到九个省市自治区，15个案件，每案处理都在10人以上，通报的违法违纪案件达27件。