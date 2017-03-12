港教协“选举论坛”登场 三候选人首度同台辩论

（联合早报网讯）香港教协12日下午举行 “特首候选人论坛”，三位候选人——曾俊华、林郑月娥和胡国兴出席，首度同台辩论，不过论坛不设互相质询环节。

香港星岛日报网报道，三人在开场发言时，都提及自己对教育政策的看法，由候选人编号为1号的曾俊华首先发言，接着是林郑月娥和胡国兴。曾俊华反驳有人质疑他在任财政司长时对教育投放不足，指任财爷9年以来，对教育局提出可行的措施，且有足够拨款配合落实政策。林郑月娥强调，自己是候选人中，唯一一个由幼稚园至大学都在香港接受优良教育的人，形容自己是香港教育制度系统骄人成就的产品，并称赞香港教育界人才好、底子厚。胡国兴则批评两名对手为官时失职，对教育经费不足问题视若无睹。

三人接着接受台下发问和回应指定题目。林郑月娥认为教授《基本法》没有问题，但胡国兴表明反对“政治入侵教育”。曾俊华批评过去数年来，教育局太“微观”地管理学校事务。

回应学生自杀、会否取消TSA及加强辅导的问题时，曾俊华称，痛心见到学生有自杀倾向，认为不需要TSA这类过分操练的考试，他建议老师透过社交网站了解学生。林郑月娥同意加强中小学的辅导工作，在未完成检讨前应搁置TSA。胡国兴对学生自杀感悲哀，并支持取消TSA。

就特首任大学校监必然制这一题目，胡国兴表明赞成修例；林郑月娥反对；曾俊华认为应交教育专业人士处理。

政改问题方面，林郑月娥表示明白一人一票的重要性，一旦当选会努力创造有利的环境，在互谅互让下处理政改。曾俊华反驳时直言，林郑月娥不想重启政改，是因为怕“衰多一次”，而且上次“连占中都‘濑’埋出嚟”。他称，在一旦当选，会在无前设下就政改谘询市民，向中央报告，争取普选。胡国兴称，自己是前法官，最依照法律，他建议扩大提名委员会的选民基础，降低成为候选人的门槛，于2022年达致普选。

论坛由柳俊江任主持。教协主席冯伟华在论坛开始前，给三人送上分别写有“以教为先”、“以教为重”和“以教为本”的字画作纪念品。

论坛假位于长沙湾的圣公会基福小学礼堂举行，论坛开始前，多个团体共约50人到场外请愿。其中，“争取全民退休保障联席”要求候选人当选后落实全民退保；工党及职工盟等要求候选人承诺就标准工时立法。当林郑月娥到场时，人民力量数名代表向其座驾投掷纸飞机，以示反对中央“钦点”特首。