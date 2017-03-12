台媒：美勘查台东部爱国者三型阵地 弓三导弹今年交运部署

（联合早报网讯）台湾国防部将两个爱国者三型导弹连进驻花莲、台东，美方包括爱国者导弹生产的雷神公司在内的人员日前派员抵台，实地勘查两处阵地，确认系统运作状况，台湾媒体称，这显示该型导弹进驻东部，可能将是固定部署。在台国防单位表态反对萨德反导系统登台之际，美方人员登台动作受到关注。但台国防部发言人陈中吉对此表示，没有评论。

至于原先规划部署台湾东部强化重要目标长程防空火力的国产天弓三型型防空导弹，军方官员表示，该型弹顺利量产中，今年可望陆续展开交运部署。至于部署地点将由参谋本部另行调整。

台湾《联合报》报道，国防部宣布，防空导弹指挥部633营、632营所属爱国者连，已分别进驻花莲与台东空军基地，原营处暂处空置状态。对于原本防空任务会否出现空隙，官员解释，如北部某爱国者阵地，原本就是利于防空反机部署，原先连队东移后，防空任务由周边天弓二型与鹰式防空导弹涵盖，北部空防没有间隙。

据指，美方人员本周在台国防部派员陪同下，分别抵达花、东两地空军基地，确认爱国者三型导弹新阵地部署状况。报道指，国防部此举显示爱国者进驻东部可能并非临时举措。美方同时也了解台湾爱国者三型部队顺利换装现况。

不过，台国防部计划耗资748亿余元（新台币），自2015年开始执行天弓三型防空导弹采购，其部署目标原本即为“弥补及强化本岛及东部重要防护目标长程火力”，但因应大陆远海长航演训威胁，东部目前先由爱国者三型导弹弭补战力空隙，外界关注弓三部署及量产是否因此有改变？军方官员表示，弓三正顺利量产中，今年将陆续交运由防空导弹指挥部接收部署。但部署如何调整，将再由参谋本部调整评估。

此外，外传今年美方现役将领5月间将来台参与汉光兵推与实兵操演，但据官员透露，美国前总统奥巴马固然在去年底签署“2017年国防授权法案”，将扩大台美军事交流，但特朗普政府执政至今，国务院尚未有具体政策知会五角大厦，台国防部4月间将派团前往檀香山，就此事与美军进行磋商，届时才能确认。

根据2017年度中央政府总预算案所载，台军换装国产天弓三型防空导弹的效益，包括可弭补及强化本岛及东部重要防护目标长程防空火力、提升对战术弹道导弹反制能力、有效增加战场阵地存活率、整合介接指管系统强化整体防空作战能力。

至于换装美制爱国者三型防空导弹的效益，则可增加及扩大现有反导弹防御区域，提升射击单位接战火力及能力，增加拦截导弹高度及距离外，能分辨弹道导弹弹头及碎片，也大幅提升对携带生化弹头导弹的防御能力；此外还可强化反制高速且低截面积的目标，拦截1300公里级的战术导弹；同时整合美军LINK16与台军迅安系统，强化联合作战能力。