中国教育部谈高校恶性挖人:这是抽血挖人家命根

（联合早报网讯）中国教育部部长陈宝生12日在记者会上表示，高校恶性人才竞争实际上是在抽血、挖人家的命根，他表示，希望东部高校手下留情。

十二届全国人大五次会议新闻中心于今天举行记者会，邀请教育部部长陈宝生就“教育改革发展”的相关问题回答记者提问。

中国网报道，对于一些重点高校到处高薪挖人的恶性人才竞争现象，陈宝生表示，这个问题由来已久。改革开放以来，先是经济领域，然后是科技，然后到教育。西部的人有一段时间还叫做“孔雀东南飞，麻雀也东南飞”。党和政府为解决这个问题采取了很多措施。尽管这样，西部地区包括东北地区高校人才外流的趋势总是遏制不住。这实际上对西部和东北地区来说是在“抽血”。因为打脱贫攻坚战有一句话叫做“造血”，要搞“造血机制”。“造血机制”就是提高人的素质，就是要有人才。你把人家的人才挖走了，不是抽血吗？我说你挖人家的人才，实际上是在挖人家的命根，陈宝生表示，希望东部高校手下留情。

陈宝生指出，当然仅靠呼吁手下留情是不够的。教育部为解决这个问题，逐步作出了一些制度安排。2月份，已通知要求东部高校要对人才引进作出规范，薪酬条件都要作出规范。第一步先遏制恶性竞争。同时，各高校要对人才聘用合同契约加强管理，对引进各种人才加强规范，像“长江计划”、“千人计划”、“杰青”，让他们遵守契约，在约定期内不要跳槽，按契约办事。下一步，在今年2月份规定的基础上，引导各高校形成联盟，制定公约，对薪酬等条件上大体上做出规范。教育部也要改变一些评价机制，用这些评价机制作为指挥棒，使高校下功夫练内功，自己培养人才，从海内外吸引人才，而不要浪费人才，恶性引进人才，造成人才资源的浪费。