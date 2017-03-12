李永波留任率中国羽球队出战东京奥运

（联合早报网讯）中国羽毛球队日前公布了新一届奥运周期的教练员团队名单。名单中，一度被传可能下课的李永波依然担任国羽总教练的职位，两名副总教练分别为田秉毅和钟波。

称霸世界羽坛多年的中国队在去年里约奥运遭遇“滑铁卢”，之后多名主力队员退出国家队，主教练李永波成为众矢之的。但这些未能动摇相关人员的主教练或教练员资格。

据《扬子晚报》报道，新的教练班子中，总教练依旧由李永波担任，两名副总教练分别为田秉毅和钟波。男单、女单、男双、三个项目的教练组成员并没有出现太大的变化，男单主教练夏煊泽，女单主教练陈金，男双主教练张军。

整个教练员名单最大的变化来自于女双项目，原主教练刘永在里约奥运失利后回归地方，女双教练员潘莉作为临时主教练此番转正也实属正常。两名主要教练员分别为前国手郭振东以及于洋，这里的于洋不是著名女双选手于洋，而是男教练于洋。

在里约之后，李永波接受采访时曾说：“我个人觉得羽毛球队还需要我，而且我也需要这些队员。因为我跟他们感情很深，以我现在的经验啊、经历啊、年龄啊，我还是希望做一个更称职的教练。因为我自己本身，我的性格就是做教练的性格，所以说，只要队员们需要我，他们觉得大家非常需要李导，继续带领着队伍迎接东京的挑战。”

而在正在进行的全英公开赛中，全线出击的中国队在混双、男双和男单中有选手进入决赛。