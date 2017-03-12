习近平母亲齐心送花圈悼念胡耀邦夫人李昭

（北京综合讯）中共前总书记胡耀邦的夫人李昭星期六（3月11日）下午4点16分在北京逝世，享年95岁。据中国财新网报道，中共总书记习近平的母亲齐心也以个人名义送上悼念花圈。

李昭的灵堂设于胡耀邦当年的会客室，室内分别悬挂了李昭与胡耀邦的肖像。据财新网，李昭老人的肖像前摆满了花圈，最前面是习近平母亲齐心送来的花圈，上面写着：“沉痛悼念李昭同志齐心敬挽”。

综合美国之音等外媒报道，李昭去世的消息，在星期六下午在微信群中转开，胡家三子胡德华当晚夜晚在微信群留言：“各位小友，谢谢大家的关心！妈妈走的很平静，很安详，没有痛苦，这也是对我们的安慰。”胡德华并透露，遗体告别仪式暂定本月17日举行。

据报道，中共国务院前总理温家宝，早前在李昭病重时曾到医院探望。

李昭原名李淑秀，出生于1921年，1937年10月参加中共革命，1940年3月加入中共，1941年与胡耀邦结婚。1949年中共建国后，她先后担任南充市委副书记、北京第一棉纺织厂长、北京市纺织工业局党委书记等职务。文革结束后，她曾亲自协助胡耀邦接待信访工作，为平反冤假错案做出巨大贡献。

胡耀邦本人是中共党内有争议，但在社会上受到普遍敬重的政治人物。1980年代中国改革开放初期，胡耀邦作为邓小平的左右手，是改革的一面旗帜。后来，他在1987年被指在“反对资产阶级自由化”等重大原则问题上犯了错误，被免去中共总书记职务，1989年4月15日于北京病逝。因胡耀邦去世引发的学生抗议活动，最终成了同年天安门事件的导火索。

不过，胡耀邦一生的贡献还是受到中共承认，2015年，中共中央举行“纪念胡耀邦同志诞辰100周年座谈会”，习近平以总书记的身份发表讲话。

然而，中国无论官媒或市场化媒体对于李昭去世，普遍采取低调处理或完全不报道。昨天上午，新京报网、新浪网、财新网发出相关消息，但到了午后先后被删除，搜狐网则是转发了一篇2016年6月刊登于《人物》杂志的旧文——《记胡耀邦夫人李昭：一个不平凡的女性》。新华社、人民网等中央官媒未见有关报道。