台湾党产会重启调查国发院土地案

（联合早报网讯）台湾行政院党产会将重启调查国发院土地案。国发院原地主叶颂仁去年十月向党产会检举，指国民党“强夺民地”六十多年，党产会近日决议于今年五月召开听证会程序追查，协助人民争取权利回复；若确认国民党当初是藉由统治权力，以“显不相当对价”向人民取得国发院土地，党产会可依“党产条例”要求国民党赔偿、还财于民。

据自由时报报道，由于叶家过去控告国民党要求还地最终败诉，该案也将成为党产会首桩处理司法已判决确定的案件。党产会委员强调，“党产条例”立法后，可对某些法院已确定、并涉及政党不当取得财产的案件重新检验，突破诉讼制度与时效制度上的限制，让司法无法处理的案件变成可能，但不会对法秩序造成破坏。

该委员指出，叶家当时是否受到国民党胁迫，不是党产会调查时唯一决定要素，还是要回到党产条例，厘清当中是否有“显不相当对价”的情况，“但国发院案到底还能突破多少，还是未定之天”。

位于北市木栅的国发院，前身为国民党一九五三年设置的革命实践研究院，为不当党产的指标性案例。前地主叶中川之子叶颂仁曾提告国民党及向国民党购地的建商，指控国民党在一九六四年挟党国一家强占土地，胁迫叶中川卖地予国民党，诉请返还土地或赔偿7856万元。

不过，台北地院二○○七年判决认为，叶颂仁未能提出证据证明国民党强迫叶中川售地，最后判他败诉，全案在二○一一年三审定谳。

不当党产条例去年八月公布后，叶颂仁即赴党产会检举，并出具日治地产及缴税等证明，控诉国民党非自耕农，早年却强逼父亲画押，将八千三百多坪的私有土地登记过户给国民党。

党产会允诺立案调查，党产会委员表示，党产条例给予政党以显不相当对价或无偿方式，不当取得财产的情况一个转型正义的救济途径，例如，德国曾有案例，在纳粹执政时代，即使是有合法契约的资产，只要当事人被认定是某种型态受害者，甚至可能会解释为契约无效。

国民党文传会副主委胡文琦表示，可理解地主因私人利益，在此时做这动作的考量，有证据都可拿出来，一切依法行政，但他希望党产会不要一直拿陈年老案来冷饭热炒。