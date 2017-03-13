河南高院院长：建议将郑州升格为副省级城市

（联合早报网讯）3月12日下午，十二届全国人大五次会议河南团举行全体会议。全国人大代表、河南省高院院长张立勇发言时建议：中央将郑州升格为副省级城市。

据大河网报道，在发言中，张立勇提出，1994年，全国16个城市定为副省级。重庆升格为直辖市后，还有15个。中央这一决定，极大调动了这些城市广大干部的积极性，有力促进了这些城市的经济和社会的发展。

但是，河南作为中部第一经济大省，经济总量排在全国第五位，却没有一个副省级城市。而经济总量比河南略高的浙江有2个副省级城市，经济总量仅有河南一半的辽宁也有2个副省级城市。

“河南这样一个政治、经济、文化、社会体量都很大的省份，这样一个加速发展的省份，这样一个为国家作出重大贡献的省份，却没有一个副省级城市。”他说。

这些年，中央为中西部地区的发展已经给予不少政策优惠。“下一步希望中央为中西部发展再搭建一些政治方面的平台。建议中央统筹考虑，将郑州升格为副省级城市。”他说。

报道称，副省级城市指的是一个城市的行政级别。通俗点理解，副省级城市的市长，行政级别是副省（部）级，市委书记、市人大常委会主任、市长、市政协主席职务任免由省委报中共中央审批。但是在行政区划类别上，副省级城市仍然属于省辖市，由所在的省级行政区管辖。

据了解，1997年重庆市升格为直辖市后，副省级城市剩下15个：沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、青岛、济南、宁波、厦门、武汉、成都、西安、广州、深圳。