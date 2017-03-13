三亚限购升级：停止三套房贷款

（联合早报网讯）进入3月以来，中国多地相继出台楼市限购升级政策。3月11日，海南省三亚市政府官网发布《三亚市人民政府关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》，进一步收紧三亚楼市的信贷政策和市场秩序监管。在业内看来，三亚楼市近期回暖显著是此次限购升级的重要原因。

据新京报报道，根据通知要求，在三亚市购买第2套住房的家庭申请商业性个人住房贷款首付比例不得低于50%。同时，三亚市暂停向购买第3套及以上住房的家庭发放商业性个人住房贷款。

另一方面，在本次三亚市发布的通知中明确要求，严格禁止预售商品房转让，禁止商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让。在预售商品房竣工交付、预购人取得房屋所有权证之前，住建部门不得为其办理转让等手续；房屋所有权申请人与登记备案的预售合同载明的预购人不一致的，房屋权属登记机关不得为其办理房屋权属登记手续。

三亚市同样明确指出严格执行商品房销售明码标价规定，并加强房地产市场销售监管，禁止开发企业与客户签订“阴阳合同”。对房地产企业虚拟交易、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，停止网上销售，并记入不良信用档案，降低直至取消资质。严肃查处房地产经纪机构与房地产开发企业联手炒作、哄抬房价等违法违规行为。

根据易居研究院智库中心的数据，三亚在今年1月份新建商品住宅的成交均价为23566元/平方米，而在去年全年为19169元/平方米，涨幅明显。国家统计局1月70个大中城市新建住宅价格指数中的数据显示，今年1月三亚新建住宅价格环比上涨1.7%，在70个统计城市中涨幅位居首位。