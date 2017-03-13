香港理工大学“特首民投站”取消

（联合早报网讯）香港“2017特首选举民间全民投票”12日原订分别在香港大学、中文大学及理工大学设实体票站，早上10时半至晚上10时半供市民投票，但主办单位在前一天傍晚收到理大通知，需要取消理大票站。理大学生会发声明透露，“校方称若然学生会坚持外借场地，会将活动视为违规使用，更有可能将活动视为非法闯入”。

据明报报道，理工大学回应事件指，他们于3月8日得知“2017特首选举民间全民投票”的票站，将会设于学生会及其属会使用的房间，而且没有参与相关的讨论及决定，亦指照有关规定，学生会及其属会使用的房间，不会借用予外间团体。

理大学生会则发声明指，直至投票日前两天，校方才突然通知筹办团体及学生会，以了解事情为由，召开三方会面。席间校方重申学生会大楼业权属于学校，学生会只有使用权，无权出借予第三方组织，“当本会再次向校方查询时，校方称若然学生会坚持外借场地，会将活动视为违规使用，更有可能将活动视为非法闯入，无法保证活动顺利进行。而本会成员亦有极大可能接受处分”。

因此，最终放弃借用校园房间VA309及VA311，随后宣布将票站改为红磡火车站对出天桥。

据报道，理大学生会表示，对校方决定感到十分遗憾，同时再一次澄清，该会诚摰希望促成理工大学作为“2017特首选举民间全民投票”票站，惜校方决定不予外借。