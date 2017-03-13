全英羽锦赛 台湾选手戴资颖首夺冠

（联合早报网讯）顶级超级系列赛全英羽球公开赛女单冠军战，今天凌晨开打，女单世界球后戴资颖大战泰国前球后依瑟侬，小戴以21：16、22：20击败对手，生涯首度于全英封后，也是台湾第一人。

据自由时报报道，世界排名第一的戴资颖面对世界第七、去年短暂登顶的泰国女将依瑟侬，两人都寻求生涯首座全英公开赛冠军，过去对战，小戴6胜7负稍占下风。

同为22岁的戴资颖、依瑟侬打法有不少雷同之处，属于高技巧性选手。

两人此役不断互相调动对手，小戴首局一度4：7落后，连下三分，仅剩一分差距，首度技术暂停前反倒以11：9超前，随后依瑟侬打出一记幸运翻网球，趁势要回领先，小戴屡屡打出致胜球，回敬一波5：0，来到16：12，随后遭对方扳平，小戴重振旗鼓，连下五分，包含数记漂亮致胜球，首局以21：16拿下。

次局对手祭出杀球与网前小球，小戴出现不少失误，一度5：9落后，她试图拉近比数，依瑟侬首次技术暂停前以11：8领先，后半段小戴一路苦追，她没有放弃，追到20：20，打出犀利穿越球，出现冠军点，对方打出再见失误出界，戴资颖激动握拳，夺下冠军，将获得11000积分与冠军奖金4.5万美元。

戴资颖赛后受访时表示，她很享受在全英比赛的感觉，也很感谢球迷熬夜看她比赛，零时差地分享夺冠喜悦。

全英公开赛是全球历史最悠久羽球赛事，今年迈入107届，世界好手、球迷慕名而来，素有“小世界杯”之称，全英赛从2007年转为超级系列赛，2011年升格为一年仅5站的顶级超级系列赛，今年祭出60万美元总奖金。