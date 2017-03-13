绿岛排放重油嫌疑船锁定 台湾拟跨国索赔

（联合早报网讯）台湾的绿岛北侧长达七公里多海域，九日遭不明大型船只排放重油污染。台湾环保署副署长詹顺贵昨说，经筛选已锁定一艘嫌疑船，将透过台外交部送达公文给船公司，厘清事实并跨国索赔，也将研议修正“海洋污染防制法”提高罚则。

据联合新闻网报道，绿岛惨遭重油污染，不只北侧岸际染黑，海底也遭殃。十四名潜水员昨天潜到受害最严重的中寮港澳海域，发现人工海岸海藻床附着大量重油，水中还有黑色条状或团状物漂浮，“心痛到快说不出话”，首趟共清了超过三百公斤重油团块上岸。

据台环保署说，这是台湾首度发生海底油污事件，事发至今已清除海岸部分的含油垃圾，但更大浩劫可能是重油沉到海底遭鱼类生物误食。

中研院生物多样性中心研究员郑明修说，照理重油应会浮在水面上，这次可能是混杂了生物、沙子后改变比重沉入海底。由于油污一直碎裂、在海里翻滚，还无法估算有多少看不到的地方遭污染，被污染的海滩恐怕半年都难以复原。

台环保署说，依当地潜水人员提供资料比对可疑船只，符合潜水人员所指的时间只有一艘通过，是四万吨等级的散装货轮，极可能就是这艘船的油污漂至绿岛。该船已离开台湾海域。

詹顺贵表示，该船舶责任保险公司在台湾有代理人，将请到环署提供资讯，该船下个靠岸时间是三月十五日，也不排除到停泊港区请求假扣押；另也呼吁民众若有看到或拍到九日十时当天货轮偷排，请提供线索。

2005年曾有一艘韩国化学轮三湖兄弟号在新竹南寮外海翻覆，三千多吨苯沉入大海，花近四年完成污染清除工作，当时求偿近八千万元，业者虽只缴了一千五百万元，但因查扣船舶得以拍卖，共追回五千多万元。

现行“海洋污染防治法”只能罚款30万至150万元，但与油污海洋需要复育的时间和成本不符比例，詹顺贵指将全面检讨相关法规，大幅提高海污法罚则，并追讨不当利得。