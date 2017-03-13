留言“大陆味臭死了” 台妹遭厦门公司炒鱿鱼

（联合早报网讯）在福建厦门工作的台湾女子陈可晴，日前被内地网民举报，指她在面簿上接连侮辱大陆民众，称“大陆味臭死了”、“福建人难搞”、“北方大妈巨可怕”，并用“426”（“死阿陆”谐音）称呼大陆人。陈女所在的美容公司发表声明将其辞退，并承诺会对员工加强思想教育。

据星岛日报报道，陈女在网上致歉，称有关言论纯属“朋友间的玩笑”，还说“我爱大陆人及所有的人和事物”，将返台“自我反省”。

从网民截取的面簿上接连侮辱大陆民众，称“大陆味臭死了”、“福建人难搞”、“北方大妈巨可怕”，并用“426”（“死阿陆”谐音）称呼大陆人。陈女所在的美容公司发表声明将其辞退，并承诺会对员工加强思留言看到，网名“Iris Ko”的陈可晴在facebook跟朋友对话时，不时留言表达对大陆的不满。台友人说：“不要把大陆味带回来”，陈回说：“臭死了，哈哈哈”。在另一个对话中，她抱怨“福建人难搞”、“北方大妈巨可怕”。有友人质疑她“直接这样写，不怕她们看到”，陈女说“没关系，426没有在用面簿的”“所以可以在这取笑他们”。

不过陈可晴的言论近日在新浪微博曝光，引发网民围攻，怒斥“赚大陆钱骂大陆人”，更披露其所在单位是厦门美莱医疗美容公司。

11日，美莱美容在微博发表声明：“台湾籍员工Iris Ko（陈可晴）在面簿上发表对大陆民众不敬之词及不当言论。对此，我公司领导引起高度重视”。“经查实：该员工的行为，严重违反本单位制度及规定，给大众造成伤害。其个人在面簿上发表内容纯属个人行为，现公司当即决定对其作出停职处理，感谢各位爱国人士的监督。”

声明又说，“国家利益高于一切”，对于此次造成的不良影响，向社会大众致歉，并将加强对员工的思想教育，对不当行为严惩不贷。