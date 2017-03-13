女子在乐天超市直播毁坏商品 警察称不是蠢就是坏

（联合早报网讯）中国大陆一名女子疑似在乐天玛特超市直播毁坏商品的视频，日前在网上热传。视频显示其在超市里“捏碎方便面”、“拆开零食”、“打开饮料瓶喝完放回”等等行为。

据网上来源“此刻”称，该视频标识为“快手直播”，用户昵称为“四平饶哥”。有网友从快手直播平台检索到，“四平饶哥”用户为一年轻女子，其在介绍中自称吉林四平人，现居沈阳。直播作品共110部，粉丝5000多人。“每天晚上6点直播，每天更新段子。”

一段时长49秒的视频显示，一名穿黑色马甲女子进去乐天玛特超市，在食品货架旁，其对着镜头边微笑边做出捏碎方便面、偷吃零食、喝饮料等动作。视频最后，女子在乐天门口做出竖中指的动作。视频全程播放《中国人》的背景音乐。

12日晚，沈阳警方官方微博回应称，“已经关注到此情况，正在处理。”而该女子直播时所使用的平台“快手直播”发布通报称，已追查清楚该用户全部资料并固定证据，交由公安机关处理。

沈阳民警“沈阳网警小胖”在微博称，“我们正在核实处理。谢谢大家对我们工作的理解和支持!爱国，是理性的。一些人借所谓爱国之名做给国家抹黑的事，不是蠢，就是坏!”

京师律师事务所王殿学律师告诉“此刻”，如果女子毁坏的商场财物数量巨大，可能构成故意毁坏财物罪。如果数量少，治安管理处罚法中有关于扰乱商场秩序的规定，但该女子算不算此列还存在争议。不过，涉及的民事赔偿责任肯定是免不了的。

作为韩国第五大企业，乐天进入中国市场已有20多年，目前在华业务涵盖食品、零售、旅游、石化等领域，在中国有超过100家超市，五家百货商店。近日，中韩两国因“萨德”关系紧张，部分中国民众发起“抵制乐天”的行动。