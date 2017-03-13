郑万高铁邓州段发生倒塌事故二死三伤 负责人潜逃

（联合早报网讯）3月9日中午12点左右，位于河南省邓州市境内桑庄镇格东湖村附近，由中铁十局承建的郑万高铁邓州市项目施工现场，一座桥墩正在灌注混凝土时突然倒塌，事故造成两死三伤，受伤人员已分别送往南阳、新野和邓州医院抢救。

据中国网报道，据现场目击者称，事故可能是桥墩预制钢模支撑不稳、地基下陷等原因致使正在浇灌混凝土的桥墩倒塌，死伤者均为当地农民工，事故发生第二天，该桥墩施工已经恢复生产。

邓州市安监局史局长介绍，3月9日邓州高铁施工工地发生的事故，共造成两名工人死亡，三人受伤，目前伤者病情稳定。邓州市政府已经成立了由安监、纪检、检察院、工会、公安等职能部门组成的联合调查组对事故发生的原因责任等情况正在进一步调查中，由于事故发生后该项目施工队队长逃跑了，找不到人，目前公安部门正在对事故责任人施工队队长进行追查中。

据附近群众称，该项目工地三月前曾发生交通事故造成3人被碾压死亡，去年12月12日下午13:30左右，在邓州市桑庄镇格东湖村高铁建设路口，有一家三人被高铁工地的一辆水泥罐车当场碾压致死，现场惨不忍睹，令人心碎。据知情人士透露，一个大人和两个小孩当场死亡，小孩大的有十五六岁，小的才一两岁左右。