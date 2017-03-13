中方回应韩美军演:多做缓和局势的事 而非相反

（联合早报网讯）中国外交部发言人华春莹3月13日在例行记者会上对韩美军演回应称，维护朝鲜半岛和东北亚地区和平稳定符合有关各方共同利益，是各方共同责任。当前朝鲜半岛局势高度敏感复杂，有关方面应多做有利于促进半岛局势缓和、维护本地区和平稳定的事，而不是相反。

环球网报道，华春莹表示，日前，中国外长王毅在“两会”记者会上，重申解决半岛问题应坚持半岛无核化与停和机制转换“双轨并行”的思路，同时提出了朝鲜暂停核导活动、美韩暂停大规模军演的“双暂停”建议。她想再次指出，中方就朝鲜半岛问题提出的“双暂停”倡议和“双轨并行”思路是一个整体。“双暂停”倡议是着眼于缓和半岛当前紧张局势，着眼于为重启对话协商找到一个突破口。“双轨并行”思路是为了推进半岛无核化进程，实现半岛和地区的长治久安。上述建议反映了半岛问题的现实，抓住了目前问题的焦点，也照顾了各方最紧迫的关切，符合联合国安理会涉朝决议的努力方向，是一个客观公正、合情合理、现实可行的设计。希望有关各方从维护半岛和平稳定和实现半岛无核化的大目标出发，对此进行认真研究。作出建设性回应。当然，中方对如何破解当前半岛困局持开放态度，谁有更好的建议，也欢迎提出来。