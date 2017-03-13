手机下单买菜 亚洲单体最大“菜篮子”明年北京竣工

（联合早报网讯）手机APP（应用软件）买菜日后或将成为家常便饭。亚洲单体最大“菜篮子”——北京鲜活农产品流通中心目前正紧张施工。今年5月底，该“菜篮子”将完成地下结构施工，预计明年8月将竣工，2019年投入使用。建成后，通过手机APP即可买到新鲜的农产品。

北京晨报今天（13日）报道，据北京建工集团相关负责人介绍，北京鲜活农产品流通中心工程是一项保障首都菜篮子供应的市政府重点民生工程，一期占地面积305亩，总建筑面积约62万平方米，是亚洲地区单体建筑面积最大的鲜活农产品流通中心。

按计划，北京鲜活农产品流通中心将在明年8月竣工，2019年投入使用。届时，该流通中心将实行统一电子结算，实现“交易展销中心、信息服务中心、应急储备中心、理货配送中心”的智慧集成化管理，最大化减少流通环节，有效降低农产品流通成本及对土地面积的依赖程度，减少交通流量和环境污染。

“菜篮子”建成后，市民通过手机APP即可购买到新鲜的农产品，城东部居民从下单到收到货品预计只需20分钟到半小时，且蔬菜都是择好、清洗好的，无需再自己动手。

北京菜篮子集团相关负责人表示：“我们预计将有200个配送中心分布在各个小区周边。把菜择好、洗好再配送到居民家里，既方便，又减少流通和环境污染。”