促电影产业发展 港出售官地添加设电影院规定

（联合早报网讯）香港特区政府今天（13日）公布，会在指定的两幅政府出售土地的卖地条件中，加入设立电影院的规定，促进香港电影院发展的新措施，以助拓展观众群，推动香港电影产业长远发展。

据中新社报道，商务及经济发展局（商经局）发言人说，特区政府已初步物色两幅分别位于启德和沙田政府计划出售的商业用地，在当中的土地契约加入电影院最少座位数目的规定。相关政府部门正就这两幅用地作进一步技术性评估，以期在未来数年内推出市场时会加入相关的规定。

发言人补充，成功投得地段的人士及其后的业权人，日后如提出任何修改土地契约的申请，把这些用地的电影院部分改作其他用途，或把电影院的最少座位数目减少，必须获得商经局的政策支持，并须按当时的政策评估缴付土地补价。鉴于电影院的租约一般较长，为支持电影院发展，在电影院营运的首七年内，商经局对有关土地的契约修改将一律不予考虑。

此外，商经局考虑到电影院和文化及娱乐设施可产生协同效应，会进一步研究在启德发展区旅游中枢设置综合式电影院的可行性，以及与西九文化区管理局探讨在西九文化区预留地方兴建电影院的可行性。

发言人说，促进电影院发展，可以让公众更方便地观赏电影，亦为不同类型的商业电影提供更多放映机会，从而鼓励电影制作，提升香港作为国际和区域电影枢纽的角色。

香港特区行政长官梁振英先后在2015年及2016年的《施政报告》中宣布，政府会研究如何在土地出售和规划上促进电影院的发展。