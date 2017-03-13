台中华邮政与支付宝合作 遭质疑资安风险高

（联合早报网讯）台湾中华邮政公司将与中国大陆的支付宝合作“跨境电子支付”，预计今年第二季即可“上陆”。不过立委黄国书质疑，中华邮政在未与支付宝合作前，就有超过1万7000笔交易资料遭窃，并有80多位台湾民众接到来自大陆的诈骗电话，质疑中华邮政未来与支付宝合作后，资安问题将雪上加霜。对此，中华邮政允诺，将提高警觉、加强防范。

中央广播电台报道称，中华邮政公司董事长翁文祺今天（13日）在立法院交通委员会报告时指出，为了因应两岸电子商务的蓬勃发展，中华邮政已参加财金公司的“跨境电子支付平台”，第一步将与大陆支付宝合作，预计今年第二季即可“上陆”。

翁文祺说：“本公司已经参加跨境电子支付平台，首先会跟大陆的的支付宝来合作，预计今年第二季就可以推出。推出之后，将可以让台湾的买家透过邮局所发行的好几百万张的金融卡，以较信用卡便宜的资费，手续费只有1%，就能在大陆的网站消费付款；同时大陆支付宝的用户，也可以透过台湾中华邮政的商城购买付费。”

中华邮政估计，跨境电子支付上路后，自2010年以来，年年亏损的邮政商城，将可转亏为盈，创造新台币110万元新台币盈余。

不过，立委黄国书质疑，中华邮政在未与支付宝合作前，就有个资外泄的风险，未来与支付宝合作，资安问题恐将雪上加霜。、

黄国书说：“去年你们也有承认，就是在还没有跟支付宝合作的时候，就已经有中国的骇客侵入，半年来就有超过1.7万笔的交易资料被窃走，而且有80多位台湾的民众接到诈骗电话，是从对岸来的。你们现在跟支付宝合作，在资安的问题一定是雪上加霜嘛！”

对此，翁文祺表示，个资问题确实相当敏感、头痛，关键在须防范的网点太多，防守线太长。不过透过财金公司架设的平台，所有银行都会跟支付宝合作，因此，中华邮政及相关部门一定都会提高警觉、加强防范。