梁振英高票当选中国全国政协副主席

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英今天高票当选中国全国政协副主席，成为首名同时兼任全国政协副主席的香港特首，也进入中国国家领导人之列。

中国全国政协会议闭幕会今天早上9时30分在北京人民大会堂举行，首项议程就是增选本届全国政协副主席。梁振英作为唯一候选人，最终在2066票赞成、13票反对、16票弃权、6人未按表决器的情况下，即98.3%得票率，获增选为全国政协副主席。

梁振英原本坐在台下第一排，当选后获邀上台就坐。梁振英走上台时，向台上及台下都鞠了一次躬。

会议结束后，中国国家主席习近平主动走上前，与梁振英握手交谈约40秒。随后中国国务院总理李克强、全国人大常委会委员长张德江、全国政协主席俞正声等六名政治局常委，也逐一与梁振英握手。

梁振英晋身全国政协副主席后，连同香港前特首董建华，中国全国政协一共有两名来自香港的副主席。

梁振英的得票情况略微好于董建华，2005年，作为卸任的香港首任特首，董建华被增补为政协副主席时，获得2065票赞成、21票反对、20票弃权，得票率是98%。

港区全国政协常委陈永棋受访时认为，梁振英当选全国政协副主席，显示中央重视香港。他说：“这反映中央对香港的肯定，也对香港市民发出一个讯息，给予我们两名政协副主席，使香港在中央的地位更加高，香港的讯息也可以早一点，由多一些人向中央传达。”

身兼港区政协委员的全国港澳研究会副会长刘兆佳相信，全国政协委员是基于梁振英对国家和中央的忠诚，以及守护“一国两制”和《基本法》的努力，让他高票当选。

他说：“他算是高票当选，因为到目前为止，很少见到百分之一百支持候选人。绝大部分的政协委员都相信他对中央忠诚，对国家忠诚，以及落实‘一国两制’与维护国家安全方面，作出贡献。”

不过，香港时事评论员刘锐绍则质疑，梁振英五年前当选特首后，辞去政协常委职务避免角色冲突，但现在又身兼特首和政协副主席职务，行为前后矛盾。

他说：“虽然本届特首任期已接近尾声，两个职务重叠时间不长，但仍令人质疑中央所讲的政治规矩，是否随时因应眼前现实需要而改变。”

刘锐绍也提出“UGL事件”，指梁振英曾被指收受澳洲工程公司UGL集团巨额酬劳，中央政府如果对此处理不当，将动摇外界对“一国两制”的信心。

梁振英在2012年上台后，被揭发收受澳大利亚公司UGL约5000万港元（909万新元）款项而没有申报，引起外界批评。香港民主派近日也大力反对梁振英接任政协副主席，理据包括“UGL事件”未厘清，以及梁振英同时担任特首及全国政协副主席存在利益冲突。

另一方面，梁振英在香港特首任上，大力促进香港与中国国家主席习近平所提出的“一带一路”战略对接，他去年1月发表的施政报告中，“一带一路”被提及40多次，香港贸发局去年5月还专门主办了高规格的“一带一路高峰论坛”。

据《联合早报》记者了解，梁振英出任中国全国政协副主席后，未来会在这方面担当相当重要的角色。