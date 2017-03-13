广西桂林严打重罚 铁腕整治旅游乱象

（联合早报网讯）广西桂林市严肃查处“游客被导游蛮横对待”事件后，当地官方今天（13日）表示，桂林将全年不间断开展旅游市场秩序整治，严打重罚，从严整治旅游市场秩序决不手软，守住旅游市场秩序环境这条旅游“生命线”。

中新社报道，今天桂林市组织召开2017年全市旅游市场秩序整治大会，对“游客被导游蛮横对待”处理情况进行通报，部署落实全市旅游市场秩序整治工作。

本月8日，“乌鲁木齐游客在桂林旅游期间被导游蛮横对待”一事经网络披露后，国家旅游局责成广西旅游发展委员会、桂林旅游发展委员会联合公安、工商等部门开展调查，依法依规严厉查处涉案导游、旅行社和购物店。

目前涉事导游已被吊销导游证，并被列入旅游失信“黑名单”。今天举行的旅游市场秩序整治大会向全市导游员发出倡仪，做到坚决抵制“不合理低价团”，依法从业、诚信服务，维护良好旅游市场秩序。

会上，桂林市还向各县区、监管部门、旅游企业以及广大旅游从业人员提出，要始终坚持旅游市场秩序整治不放松，认真吸取教训，以铁腕治乱的有效措施遏制旅游市场旅游乱象。继续保持高压态势，做到“谁损害桂林旅游形象，就砸谁的饭碗”。

针对吃住行游购娱各方面、各环节存在的问题开展全面的清理整顿，对屡教不改、屡禁不止的，一律从严从重处罚，坚持旅游市场秩序整治不放松，维护桂林良好的旅游形象。