另眼看两会

（联合早报网讯）在今年的中国全国两会上，大多数红色家庭出身（简称红二代）的代表和委员不像以往那么抢眼，就连一些明星级的红二代也低调了很多。

每年两会，红二代常常受到媒体的格外关注。尤其是几位有个性、敢“放炮”的红二代代表和委员，比如中共开国领袖毛泽东之孙毛新宇、原国家主席刘少奇之子刘源、原国务院总理李鹏之女李小琳等，更是各路媒体追逐的目标。

3月3日，参加全国政协会议开幕式的毛新宇一如既往地被众多记者包围，费了很大力气才从天安门广场走进人民大会堂。但热闹归热闹，记者们更在意的是名人毛新宇亮相两会的画面，顺便问问他对一些敏感问题的看法。至于身为政协委员的毛新宇要在两会上提出什么议案，媒体似乎并不上心。

经过多年两会的历练，毛新宇似乎已经看清了一些记者的意图，也能比较从容地应对媒体，不给他们留下更多的炒作空间。毛新宇参加的全国政协会议今天已经闭幕，但搜索有关毛新宇在今年两会的表现，主要是他穿越记者包围的照片和视频，以及“毛新宇少将从我身边走过”这样的标题。

其实，毛新宇今年也提出了两个议案：“运用‘一带一路’的外交战略思想做好我国当前的外交工作”“加强国家对少数民族干部的培养，维护民族团结”。但对于这两个提案的内容，媒体鲜有报道。

2015年两会，时任解放军总后勤部政委的刘源上将痛斥军队腐败的言论轰动一时，刘源也由此被认为是中共总书记习近平军中反腐的得力助手。但同年年底，刘源卸下军职，转任全国人大财政经济委员会副主任。

2016年两会，全国人大新闻发言人傅莹在回答记者提问时表示： “刘源将军到人大来，我们是非常欢迎的，也期待他能够作为人大代表依法履行职责。”有人以为，没有军职束缚的刘源或许在两会上更加敢言，不料刘源却婉拒各路媒体采访，只是感谢公众对他的关心、支持和爱护。

今年两会，刘源干脆从媒体上消失了。这位曾把谷俊山、徐才厚等军中“大老虎”拉下马的反腐斗士，显然在刻意躲避媒体。刘源或许认为，既然反腐败斗争已经形成“压倒性态势”，他也基本完成了自己的历史使命。

有意避开媒体的还有前总理李鹏之女，“红色公主”李小琳。从2008年起，李小琳以其亮丽多彩的装扮，成为两会上“最时尚的政协委员”。今年两会，李小琳的穿着依然耀眼，但媒体已很难从她身上挖出更多能吸引眼球的新闻。

不过，与刘源相比，李小琳没有选择完全“隐身”。对外界一度热炒她调任大唐集团副总经理的消息，李小琳今天对《新京报》表示：“每个人都喜欢风和日丽、阳光明媚的晴日，但我们也会遇到狂风暴雨，还有意想不到的事，所以我们要学会面对现实、接受现实，并及时调整改变自己的心境。”

整体上看，红二代的低调与今年两会“维护核心、波澜不惊”的基调比较契合。另一方面，红二代头顶着其他代表委员没有的家庭光环，他们的言行往往会给人更多的联想，弄不好还会招来不必要的麻烦。因此，慎言甚至躲避，原本就是他们对待媒体的基本态度。