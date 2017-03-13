（联合早报网讯）中国着力塑造先发优势，重大科技创新成果亮点纷呈。日前，科技部部长万钢表示，中国首架国产大型客机C919将于今年首飞。

据新华社了解，C919首架机总装下线以来，项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等几条主线上稳步推进，目前首架机已进入首飞准备状态。

工业和信息化部装备工业司副司长杨拴昌表示，近年来中国航空工业蓬勃发展，航天航空装备制造是未来中国制造强国建设的十大重点领域之一。加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化，是支持中国航空装备制造业发展的重要举措。

为推动中国航空产业的发展，国家有关部门出台了《关于促进通用航空业发展的指导意见》《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》等一系列纲领性文件。新世纪以来，中国陆续启动了ARJ21项目和C919大型客机项目，去年首架ARJ21飞机正式投入航线运行。

中国商用飞机有限责任公司官方信息显示，C919大型客机是中国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机。C919飞机标准航程型设计航程为4075公里，增大航程型设计航程为5555公里，可满足航空公司对不同航线的运营需求。其基本型全经济级布局为168座，混合级布局为158座。