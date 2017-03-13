王洪光：台海两岸2020年后可能难免一战

（联合早报网讯）中国解放军原南京军区副司令员王洪光中将今天表示，台海两岸2020年后可能难免一战。他的表态再次释放出两岸可能从“冷和平”走向“热对抗”的信号。

本次全国政协会议今天举行闭幕式，出席闭幕式的王洪光今天在北京人民大会堂外接受媒体采访，解读大陆国台办主任张志军日前“台独之路走到尽头就是统一”的说法。

他赞扬张志军“讲得非常好”，并称台湾蔡英文政府正走在台独的路上，张志军所说的“统一”显然就是武统。

张志军6日在全国两会（人大和政协年会）上说，“台独之路走到尽头就是统一”，统一的方式一定会给台湾社会带来伤害，并会要他们付出巨大的代价。这番话引发两岸官方通过媒体以匿名方式隔空骂战。

据台湾媒体报道，台湾决策高层批评张志军出言恐吓，并指两岸关系没有起色是因为他在从中作梗；大陆涉台官员则反批称台湾的做法极不负责任，并解释张志军的意思不是“武统”，而是“武备”。

张志军昨天回应说，两岸关系演变成今天的局面，“是台湾当局推卸自己的责任”。台湾行政院大陆委员会今天则呼吁大陆静下心来理性思考。

针对两岸问题，王洪光去年年底在环球时报年会上放话，台湾海峡2020年前后要爆发战争，大陆“很可能一举夺取台湾”。不过，他今天受访时表示，台海战争不会在2020年前发生，但可能会在“2020年后”发生。

中国今年的国防费预算增幅为7%，是29年来最小的增幅。针对军费是否够用，王洪光回答《联合早报》记者提问时指出，到了真的要武统台湾的时候，相信全国人大会通过专门预算，补充军费。

他也承认对今年军费的增幅有些“小失望”，不过仍表示可以理解，毕竟中国经济增长在下行，而且随着中国经济蛋糕做大，新增军费的绝对数也在增加。

王洪光认为，军队改革提高了军队建设的效益，目前的军费足以保持军队以原来的速度正常建设，“不拖后腿”。他还补充，中国拥有综合国力，实现对外目标不是只靠军事力量。

针对大批退伍军人上个月在北京上访，争取转业工作安置和社保待遇。王洪光认为这些军人面对的问题是，地方政府没有落实好中央的转业政策，中央本来已经给了转业军人的安置名额，被出现腐败的地方政府以“假老兵”占去。

他坦言，对军人的诉求“非常赞成”，不过认为上访的方式“不是很好”。