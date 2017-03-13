香港回归20年 广州赴港签注人数增长33倍

（联合早报网讯）广州市公安局副局长蔡巍今天（13日）透露，2017年是香港回归祖国20周年，20年来广州赴港签注人数呈逐年增加趋势，2016年办理赴港签注达250多万件，比1997年的77833件增长约33倍。

中新社报道称，在赴港签注便捷化措施方面，蔡巍表示，广州警方利用互联网和研发推出的自助办证辅助设备，创立了包括选择窗口、互联网、电话、“办证易”“网e捷”、卡式通行证自助办证机、一体机、邮政、短信，以及“广州公安警民通”、微信等新媒体在内的12种办证申请渠道，实现了“足不出户就可办证”。

目前，广州警方初步建成覆盖全市的出入境自助办证服务网络，建立了111个卡式通行证自助办证点，52个24小时自助办证服务区，放置300多台自助办证设备。

在穗港警务合作上，蔡巍表示，广州警方积极发挥国际刑警组织和穗港联络机制的作用，与香港警方等执法部门搭建了情报信息交换、案件线索核查、打击偷引渡犯罪、办理跨境案件、涉案人员移交、追逃追赃等工作机制，合作快速高效打击跨境犯罪。

接下来，广州警方将大力推进与香港警方、入境事务处等执法机构的合作，强化协调联络，针对涉毒涉黑等罪案开展双多边联合调查、联合缉捕和联合打击行动，以达到震慑犯罪活动的目的，全面提升打击犯罪效能。