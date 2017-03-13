台问题乳玛琳产品数百吨已下肚

（联合早报网讯）台湾一企业疑涉使用逾期的无水奶油及回收逾期的乳玛琳，共制成900多吨乳玛琳相关产品，因产品流通快速，已有七八百吨产品下肚。当局对此“亡羊补牢”，紧急要求相关问题产品下架回收，并决定对违者及涉事企业予以重罚。

综合台湾媒体报道，远东油脂股份有限公司疑涉使用逾期的无水奶油及回收逾期的乳玛琳，共制成906吨的乳玛琳、酥油及白油等19项产品，并已进入市面流通。问题产品曝光后，引发广泛关注。

台湾卫生福利部食品药物管理署（食药署）今天（13日）下午举行记者会称，截至当天中午12时，地方卫生局累计出动稽查人次为409人，下架问题产品约26吨，共稽查1969家次。署方说，远东油脂用过期乳玛琳制成的产品，已通知通路、业者，必须在今天晚上12时前完成下架、停止使用，若业者未下架，最高可罚300万元（新台币，下同）。

外界质疑食药署下架问题产品速度慢半拍，食药署副署长林金富说，当时稽查时发现三批次疑似添加过期原料，当时有两批次已经封存，需下架为906吨。但因该产品流通快速，根据业者说法，约两周就会全部卖光，市面上大部分已没有问题商品。

媒体追问，原订须下架906吨，但现在只下架约26吨，是否有七八百吨早被民众吃下肚？林金富坦承，“大致上”是如此，但详细的数字不清楚。

林金富说，桃园市已决定重罚远东油脂，依法可罚6万元到2亿元，裁罚额度还在研议中，稍后会宣布。

对此，中国国民党立法院党团书记长王育敏今天批评指出，蔡英文的食安五环政策已破功。林金富则回应，此次事件是业者个人的违法行为，和政策无关，食药署会捍卫民众食安。

另据报道，桃园市卫生局约谈远东油脂公司，针对过期乳玛琳重制油品事件裁罚新台币240万元罚锾，并追缴该19项产品不法所得。

桃园市卫生局还监督远东油脂公司回收数，目前已累积回收896.39公斤。