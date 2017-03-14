人民日报：城镇化不能只重面子 要防止过度城镇化

（联合早报网讯）中国“人民日报”发表文章指出，城镇化是现代化的必由之路，是推动经济社会发展的强大引擎。数以亿计的农民工离开家乡，到城市追求美好生活，他们能否真正融入城市，关系城镇化的可持续发展。政府工作报告指出，深化户籍制度改革，今年实现进城落户1300万人以上，加快居住证制度全覆盖。新型城镇化如何推进，成了代表委员们的热议话题。

重庆市巴南区委书记李建春代表说，户籍人口与常住人口的差别，关键在于户籍背后的诸多福利。推进人的城镇化，要让进城农民真正享有市民的各项权益，实现老有所养、病有所医、学有所教、劳有所得、住有所居。

“城镇化不再单纯求速度，更重发展质量，既要‘面子’好看，更要‘里子’实在。”河南省信阳市委书记乔新江代表说，新型城镇化的首要任务，是促进进城人口有序实现市民化。要加快户籍制度改革，让更多人“进得来、留得下、过得好”。对已经留下的“新城市人”，则要让他们享受均等基本公共服务，让他们在城里过得更加体面、活得更有尊严。

代表委员们认为，要防止“有城无业”的过度城镇化，缺乏产业支撑，进城农民没有稳定的收入，也就不能真正的安居乐业。

“城镇化不能把城乡割裂，应该更注重城乡一体化。”李建春提出，一是经济上的良性互动，城市里的人能够方便地到乡村去消费，乡村的产品能够便捷地流通到城市；二是建设布局上的无缝衔接，比如建设特色小镇，每个小镇建设尺度不大，保留它的生态性，然后在功能上弥补大城市功能的不足；三是城乡建设用地应该同地同权，资源应该更多流向农村，而不是只向城市集中。