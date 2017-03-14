曹德旺：去美国造工厂是因为美国人造不出玻璃

（联合早报网讯）去年年底，福耀玻璃董事长曹德旺因为赴美投资建厂被推上舆论的风口浪尖，不少中国人也是这时候才知道，中国还有这样一家世界汽车玻璃巨头。

据观察者网报道，近日，曹德旺再次谈到赴美一事，霸气表示，福耀去美国造工厂，是因为美国人造不出玻璃。

网络上流传的一段视频显示，曹德旺是在12日晚的清华大学中国与世界经济论坛上做出这番表态的。不过这次的话题不是“跑路”、“不爱国”，而是特朗普对中国可能的“贸易战”。

曹德旺对此显得并不担心。他说，“我只研究美国人需要什么，他需要的东西会不会做。你又需要又不会做，只能去外面买。我做的好，有这个机会就卖给你。”

他说：“因为你不像我中国人可以扎进裤腰带。你们衬衣不洗了，穿完以后就是扔，我当然做生意卖给你了。”

事实上，美国从前不但能造玻璃，而且造得还很好。曹德旺2014年赴美投资时，就是直接收购了美国玻璃巨头PPG的工厂。

总部位于匹兹堡的PPG创建于1883年，就是做玻璃起家，如今已经是是世界领先的涂料和特殊材料公司，涉及工业、交通、消费品、建筑材料和汽车零部件等领域。然而随着前些年全球玻璃行业产能过剩，PPG集团决定剥离这一业务，转型为一家化工企业，福耀玻璃借机接下PPG的资产，获得了进军美国的绝佳跳板。