中国三峡北线船闸完成停航检修恢复通航

（联合早报网讯）今天（14日）上午8时，随着上行船舶缓缓驶入三峡北线船闸闸室，三峡北线船闸按计划完成2017年停航检修任务，正式恢复通航。

据新华社报道，三峡船闸自2003年6月投入运行以来，已高强度运行近14年。为恢复和提高船闸设备设施的技术性能，保障船闸长期安全、高效运行，根据交通运输部批复，今年2月2日8时至3月14日8时，三峡北线船闸计划性停航检修40天。

三峡北线船闸计划性停航检修期间，三峡集团枢纽管理局组织10余家单位600余人和几十台大型机械设备同时投入检修。通过各参修单位共同努力、密切配合，检修团队圆满完成了分布于5个闸室6个闸首的土建、金属结构和机电设备检修工作，并通过业主、设计、监理、运行、施工等单位的联合验收，确保了2017年计划性检修工作保质、保量、按期完成。

3月11日20时起，三峡北线船闸进入有船调试阶段，经过多日调试，三峡北线船闸达到正常通航要求并于14日8时正式恢复通航。

长江三峡通航管理局相关负责人介绍，目前三峡近坝河段拟通过三峡船闸的待闸船舶达900余艘。为尽快疏通待闸船舶，三峡北线船闸恢复通航后，三峡双线船闸和三峡升船机将正常运行，以全力疏散待闸船舶。