教唆泄密案侦结 北检今日起诉马英九

（联合早报网讯）台湾前总统马英九遭人告发教唆泄密案，台北地检署今天侦查终结，依违反通讯保障法及监察法及泄密罪，起诉马英九。

据台湾联合报报道，检方认定马在2013年8月31日因时任检察总长黄世铭告知王金平等涉关说，他明知行使总统职权，应符合宪法权力分立与制衡原则，但为了撤销王金平党籍及丧失立法院长职位，有不法作为。

北检指出，马英九明知总统、行政院长对检察官侦查并无指挥监督之权，检察总长也没有向行政院长报告侦查中的刑事个案义务，却在2013年9月4日中午从总统府打电话给黄世铭，教唆他向江宜桦报告，导致黄本来没向江泄漏侦查秘密、监察通讯得到的秘密资料及柯建铭个资，却因受到马的教唆，而当面交付专案报告给江。

马英九矢口否认犯行，辩称9月4日部分是曾勇夫涉案，他当时没有对黄做任何指示，只是请他去报告而已。因江宜桦是黄世铭的直属长官，黄应该跟江报告，但黄却跑来跟我报告，所以请江先补这个程序，依照程序及体制，黄应该向江报告，所以还要黄再向江报告一次。

报道指出，这场备受瞩目的官司背后，是源自2013年国民党近年来党内最大冲突的“马王风暴”。自此，马王之间缠绕纠结成一个“死结”，再也解不开。

2013年6月，特侦组因其他案件监听柯建铭近三年，意外录到时任立法院长王金平打电话告知柯建铭，柯所涉及全民电通背信案更一审案承审法官林秀涛，是法务部长曾勇夫的人，王并告诉柯，曾勇夫“他跟我说ＯＫ了”。

时任检察总长的黄世铭在获得此份译文后，立即求见马英九报告此案，交付通话译文与相关证词。特侦组之后认定曾勇夫涉嫌接受关说，移送监察院，王金平与柯建铭未涉刑责，行政责任部分因国会自治签结不处理。

二天后，马英九举行记者会，以“台湾民主法治耻辱的一天”痛斥王“侵犯司法独立”。王金平参加女儿婚礼后返台在机场举行记者会说明，致电曾勇夫是要提醒法务部及高检署依法不要滥权上诉，没有要求不要上诉。

国民党考纪会随即撤销王金平党籍，王金平则委请律师向法院提出假处分，请求暂时保全他的党籍，并提出“确认党籍存在”民事诉讼，一、二审皆胜诉；后来接任国民党主席的朱立伦宣布停止诉讼，确认王保有党籍。

马英九以总统身分出手，对同党籍的国会议长开铡，掀起政治风暴，外界被为“九月政争”。然而，马英九从不认为这是“政争”，而是立法院长涉及司法关说案，逾越了红线，大动作开铡，是总统扞卫司法的宣示。但是，当总统站上第一线，再也没有转圜空间；马王反目，国民党分崩离析，政坛剧烈动荡，也给了民进党乘势翻转再起的机会。