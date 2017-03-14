林肯宣布将在华生产全新SUV

（联合早报网讯）林肯汽车（LINCOLN）计划于2019年下半年起在中国生产一款全新的SUV车型，并仅供中国大陆市场销售。该款全新SUV车型将同林肯在华合资伙伴长安汽车于重庆生产制造。林肯官方新闻披露上述信息，林肯是福特汽车旗下的高端品牌。

据财新网报道，2014年林肯品牌正式进入中国市场，所有车型均以原装进口形式进行销售。目前，林肯在华销售的车型有五款：改款林肯MKZ、新款林肯MKC、中大型SUV林肯MKX、全尺寸SUV林肯Navigator及于近期推出的林肯大陆Continental。截至2016年年底，林肯在华销量为32558辆，较2015年11630辆同比增长179.9%。

林肯中国总裁梅蔼明（Amy Marentic）表示，“林肯2016年在华业绩令人倍感振奋，林肯正受到越来越多中国年轻个性消费者的青睐。”

截至2016年年底，林肯在中国共建成65家林肯中心，全球销量排名前十的林肯经销商中，有五家来自中国。2017年，林肯将继续拓展其在华业务，并计划于2017年年底前在全国共布局80家林肯中心。

梅蔼明指出，林肯在华销量稳定增长，在此背景下，本土化生产是顺理成章的举措。同时，林肯也将继续从北美进口产品以满足中国消费者需求。关于国产计划，林肯官方目前尚未透露具体的生产时间及生产型号。

此前已有迹象表明林肯国产化意向，2016年5月18日，重庆市人民政府与中国兵器装备集团公司签订的一份发展战略协议中提及“兵装集团协调支持林肯等高档品牌汽车布局重庆，共同推进汽车产业进一步做强做大做优”的内容。

2014年以前，林肯曾搭载福特的渠道在华销售，由于渠道建设不足，销量未有突破。近年来，福特加大对林肯品牌的重视，为摆脱林肯对美国本土市场的过度依赖，正式布局中国市场。

时任福特汽车总裁兼首席执行官的穆拉利曾表示，林肯不仅是福特全球扩张计划的重要组成部分，也肩负着提升福特在中国市场品牌形象和影响力的重任。