美国媒体关注两会中国经济议题

（联合早报网讯）据中新社报道，2017年中国“两会”已进入尾声。中国经济增速、外资企业投资环境以及人民币汇率等经济议题，成为今年两会期间，美国媒体较为关注的问题。

《纽约时报》对政府工作报告进行了详细报道。报道指出，中国将2017年的经济增长目标定为“6.5%左右”，略低于去年6.5%至7%的目标。报道称，尽管很多经济学家认为，中国的年度目标仍然过于“雄心勃勃”，但报告强调，这一目标“符合经济规律和客观实际”，稳增长的重要目的是为了保就业、惠民生。

美联社在一篇报道中说，中国正在努力给外资企业开出“定心丸”。报道称，针对两会期间外界对《中国制造2025》不利于外资企业的担忧，中国工业和信息化部部长苗圩在一场记者会上强调，《中国制造2025》适用于所有中国境内企业，对内资企业和外资企业一视同仁。

对于颇受关注的人民币汇率问题，《华尔街日报》报道指出，中国人民银行行长周小川在一场记者会上表示，中国经济总体健康、金融稳定，结构调整也在取得积极进展，今年的人民币汇率会比较稳定。

《华尔街日报》称，中国今年的货币政策也是市场高度关注的焦点，中国政府已定调今年货币政策是稳健中性，市场解读为货币政策会趋紧，至少不会如之前那样偏松。对此周小川也坦承，货币过多对经济有害，可能导致通货膨胀、资产泡沫等问题，因此，货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于供给侧结构性改革。