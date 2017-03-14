人大代表：应尽快立法维护华侨合法权益

（联合早报网讯）中国全国人大代表、中国侨联副主席李昭玲向十二届全国人大五次会议提交了关于制定《华侨权益保护法》的议案。李昭玲表示，应制定华侨权益保护法，更好地维护华侨的合法权益。

据中新社报道，李昭玲14日接受中新社记者采访时说，中国海外侨胞有6200多万人，分布近200个国家和地区，以立法的形式保护华侨的合法权益，对凝聚侨心侨力有着重大意义。

近年来海外侨胞与国内的联系越来越紧，在国内居住、探亲、工作的人数不断增加。李昭玲指出，目前归国华侨在国内买高铁票、办电话卡等生活还面临诸多不便，对华侨政治权益的保护也应增强。

“在国家层面，还没有保护华侨权益方面的专门立法。”李昭玲说，有部分相关规定散见于各部门规章和规范性文件之中，但由于这些文件出台较早，有的已不能适应当前需求；还有部分规定在实际工作中配套衔接不够，缺乏操作性，致使华侨国内权益保护工作缺乏充分的法律依据。

她认为，为系统保护华侨权益，有必要加强法律的顶层设计，将现有行政政策规定上升为法律，并对散见法律的涉侨规定进行整合，制定保护华侨权益的专门法律。

她建议，对华侨权益保护立法的一些问题还应进行深入探究，如立法适用范围能否延伸到华侨在国外的权益；华侨投资企业是否可以参照内资企业规范，同等享受相关优惠政策；华侨在国内私有财产权益保护等。