台湾公厕文化大变革今起实施

（联合早报网讯）台湾环保署推动人民“卫生纸丢马桶”习惯，即日起实施，6月起全台7万8千处公厕将搭配卫生纸丢马桶LOGO、厕所周遭面纸贩卖机改卖卫生纸、垃圾桶改小加盖、厕所提供卫生纸等措施，可说是如厕文化大变革，而包括造纸业者、卫浴设备业者，以及观光和交通等单位都表示将全力支持。

据自由时报报道，台湾环保署长李应元去年年底于立法院备询时表示，社会生活型态已经改变，将推动“卫生纸丢马桶”政策，并于3个月内邀请相关业者研商。环保署今天邀集卫浴设备业者、造纸业者、观光旅馆业者、交通运输场站等单位，召开联合记者会，宣布即日起正式启动。

李应元说，过去国人习惯把如厕卫生纸丢垃圾桶，容易产生异味及导致蚊蝇细菌孳生等卫生问题，影响到公厕品质。而世界先进国家实施卫生纸丢马桶的政策已经多年，有效减少垃圾及异味，更提高如厕品质。李应元也解释，如厕卫生纸内含的是短纤维，经过实验都会快速溶于水，只要不是将非卫生纸异物、面纸、卫生用品等投入，都不是问题。

至于其他公务机关是否也将实施，李应元说，目前公文已经到各个单位，预计6月就会全面性处理，也会在行政院院会时安排相关政策内容的报告，包括所有列管公厕预计有7万8千多座公厕。此外，环保署也公开征求“卫生纸丢马桶”LOGO，参赛资格为高中职以上学生及社会人士，优胜者将有5万元奖金，详请可至活动网页查询。