曾荫权余罪9月底重审 法官下令限制报道内容

（联合早报网讯）香港特区前行政长官曾荫权因公职人员行为失当罪，2月在高等法院被判囚20个月。他涉及的一项行政长官接受利益罪，因陪审团不能达成法定大比数裁决需重审，3月13日在香港高等法院进行闭门预审。控辩双方达成协议，案件定于9月26日在香港高等法院正式开审，预计审查25天，并续由法官陈庆伟主审。

据香港文汇网报道，曾荫权13日早离开赤柱监狱，由囚车押送，于早上8时20分抵达法院，出庭应讯。曾荫权当日一身西装戴上口罩，未戴标志性的领结，双手被扣上手铐，并由惩教人员从旁看管。而曾荫权的妻子鲍笑薇、胞弟曾荫培、胞妹曾璟璇及儿子曾庆淳也有到庭。

控方由资深大律师郭栋明出庭，辩方则由资深大律师邓学勤及大陈陈政龙代表。法官陈庆伟在内庭下令作出报道限制，只准报道被告姓名、控罪内容、案件审定、控制双方大律师及主审法官姓名，其他一律不准报道。

曾荫权面对的行政长官接受利益控罪，是指他作为行政长官及行政会议主席，涉嫌于2010年1月至2012年6月期间，在无合法权限或合理辩解下，接受东海花园的整修及装修工程，作为他以特首及行会主席身份，决定雄涛广播有限公司(后改名为香港数码广播有限公司)申请数码广播牌照、交还调幅(AM)广播牌照，以及申请由李国章出任董事兼主席时，有所作为或不作为的诱因或报酬。

曾荫权原先被控3项控罪，其中两项公职人员行为失当罪一项不成立，一项罪成，2月22日被判监20个月，他已经就定罪及刑期提出上诉，法庭排期下月6日处理他的保释申请。

据海外网了解，普通法系法律对案件的秘密听审进行了严格限定，司法活动以公开为原则不公开为例外。香港地区实行普通法，对于公开审理的案件，新闻记者当然可以进入法庭旁听并予以报道。不过，出于对“媒体审判”保有戒心，法律不允许媒体干涉法院独立审判。为防止新闻报道影响司法公正、损害诉讼当事人的合法权利，法院可以下令推迟媒体报道具体的诉讼程序，或者禁止媒体披露案件的相关信息，并可以以“藐视法庭罪”惩罚违规媒体。