大陆对台进口审核更严？检验检疫总局否认

（联合早报网讯）对于大陆是否针对台湾商品采取更严格的进口审核和执法措施，中国国家质量监督检验检疫总局局长支树平今天（14日）在北京予以否认。他表示：“在食品安全这个问题上，我们是一视同仁的。”

中新社报道称，十二届全国人大五次会议当天举行记者会。有台湾媒体提问，最近大量台湾商品被国家质检总局列入不合格名单，且销毁处理比例较高，是否意味着大陆对台湾商品进口审核和执法更为严格？

支树平列举一组数据作答：今年1月官方公布的未予准入的食品、化妆品总计403批次，其中175批次来自台湾地区，包括167批食品和八批化妆品；2016年，有722批来自台湾地区的食品和化妆品未予准入，约占全年总数的23.7%。“这样得出一个结论，台湾食品和化妆品不合格率或未予准入比例确实比较高。”

支树平认为，造成这一现象有三方面原因：

第一，台湾地区进入大陆的食品、化妆品批次多、品种多。他举例说，去年大陆共从台湾地区进口8万多批食品，不合格检出率低于1%。“因为批次多，（不合格商品）数量上也显得多一些。”

第二，大陆和台湾地区一些企业标准执行上有差异。支树平透露，约30%未准予入境的台湾食品中，食品添加剂或新食品原料使用标准与大陆不同。

第三，台湾食品监管存在薄弱和漏洞。支树平表示，国家质检总局对于相关不合格批次产品都给予了反馈，但对方有些整改还不够到位。

“至于你说到是不是我们对台湾加严了，我今天坦率告诉你，事实并不是这样。”支树平指出，大陆对台湾地区生产的食品、农产品都给予很多优惠，包括通关便利化措施等。

他强调：“在食品安全这个问题上，我们是一视同仁的，与来自其他地区的产品一样，不符合大陆食品安全标准的，一律不得入境。兄弟是兄弟，原则是原则，不能因为是兄弟，就放弃原则，安全该守住的还是要守住。”