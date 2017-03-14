台湾绿岛遭受严重油污

（联合早报网讯）位于台东东南方约33公里、面积约16平方公里的绿岛，日前遭受重油污染。此间专家表示，绿岛的重油污染，对生态造成严重伤害，影响层面还会持续扩大，完全复原可能需要一年时间。今夏游客到绿岛北部海滩要当心踩着油块。

新华社报道称，此次油污影响范围扩及绿岛北部及东北部约7公里的海岸线，约占绿岛海岸线的35％。台环保主管部门官员指出，经过比对各方资料，初步认定3月9日上午约10时10分，从绿岛西侧通过的4万吨级散装货轮最可疑，目前已查到该船的责任保险人在台湾也有代理，环保主管部门将通过代理请该船对于排放油污污染绿岛的行为尽速赔偿清除费，若对方置之不理，会考虑打官司求偿，委托律师针对该船进行假扣押。

台湾中央研究院生物多样性研究中心研究员郑明修表示，他从事绿岛研究工作近40年，这是绿岛遭受的最严重的一次污染。黏稠的重油，最先伤害的是贝类、螃蟹，随着海浪搅动，会碎成细块，飘散至深海，被深海鱼吃下，影响层面非常广，呼吁加快清理速度。

绿岛乡长郑文仁说，当地清洁队员已经“人仰马翻”，人力吃紧，期盼当局投入更多人力，加速清除重油。他表示，绿岛的主要三个浮潜景点，只有柴口出现零星重油的状况，但情况并不严重，只要加速清理对游客浮潜的影响应该不大。

郑明修表示，绿岛是浮潜胜地，目前人力投入清理油污，加上海浪冲刷，对珊瑚虽没有立即性的重大危害，但未来游客到当地游玩可能会沾踩到油污块，影响旅游兴致。若要等油污块自然硬化，可能需要约一年的时间。

台环保主管部门与台东县环保局，日前在绿岛北岸及东岸，展开大规模的重油清除作业，总共清出1123公斤的油污及含油垃圾。岸际清理之后，无法清理的礁岩区，将利用高压高温清洗机清洗。预计还要一周时间，才能初步清除污染。

台环保主管部门官员表示，将尽速提出修法草桉，对排放废油水的污染，罚款上限从新台币150万提高至3亿元，同时将制定裁罚准则。