港水晶巴士餐厅明首航 边看风景边吃米其林餐

（联合早报网讯）香港首辆行驶市中心的双层观光巴士餐厅“水晶巴士”明天（15日）开业，乘客在车内可一边享用美食，一边欣赏香港风景。

中新社报道称，巴士每日将在不同时段提供服务，下午时段有港岛及新界两团，同由尖沙咀半岛洒店出发，游览弥敦道、清真寺、庙街等九龙区标志景点。

其后一团转至港岛区，途经会展、金紫荆广场等；另一团驶往新界区，游览青马大桥、昂坪缆车等景点。车速每小时50至60公里，由于规例所限，未能提供热饮服务；除司机以外，车厢内设有两名服务员，亦安排补给车紧随巴士车尾，以作送餐及更换餐具等服务。

下午团收费为380元（港元，下同），旅程约两至两个半小时。巴士已与胜记海鲜、泉记海鲜等米其林餐厅合作，下午团餐饮主要为中式点心，晚上团提供有中菜、西菜、日本菜等，供乘客选择。巴士车厢稍后贴上数万粒水晶，更贴“水晶巴士”主题，价值30万元。

水晶巴士控股有限公司主席洪家恒表示，由组装车身至开业耗达20个月，成本1000万元，其中向政府申请牌照最费时及有难度，两三周前才获运输署批文。他指出，由于巴士餐厅是新概念，没有正式审批程序，团队一直靠自己摸索，但由于须配合条例，例如尺寸、通道宽度，巴士设计改动过六七次，再提交运输署，花费过百万元。

他计划四至五年内回本，期望在五年内增至本地五至八辆水晶巴士，再进攻东南亚市场。