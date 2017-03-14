马英九涉教唆泄密遭起诉

（联合早报网讯）台湾前总统马英九今天被台北地检署依违反通讯保障及监察法、刑法泄密等罪嫌起诉。马英九神色凝重地表示，涉及司法关说的立委没事，处理司法关说丑闻的人却被起诉，公理何在？

马英九强调，他是依据宪法职权作危机处理，是“公务处理过程，不涉及犯罪”，他对自己的清白有信心，也期待法院为公平正义作出正确的判决。马英九是继前总统李登辉和陈水扁之后，台湾第三位被起诉的卸任元首。

涉及司法关说的民进党立院党团总召柯建铭对马英九被起诉，重申这是“宪政重生”的时刻，“是马英九为了斗争（前立法院长）王金平包装的关说案”。

王金平表示，“我认为我没有关说，司法怎么处理，我们尊重”。

柯建铭因全民电通背信案获判无罪，委请交情匪浅的王金平协助，请承审法官林秀涛不要上诉，王在电话中告知林是法务部长曾勇夫的人，并称曾勇夫回复解决了。

特侦组（现已裁撤）在监听法官贪渎案时意外录到柯王上述电话内容，时任检察总长黄世铭于2013年8月31日深夜求见马英九，马英九认为兹事体大，找来时任行政院长江宜桦、总统府副秘书长罗智强商议此事，并命黄世铭于同年9月4日向江宜桦报告此事。两天后，马英九举行记者会揭露此事，称此为“台湾民主法治耻辱的一天”。因马王素有心结，台湾媒体以“九月政争”称之。

但柯王皆政坛老将，王金平一度被国民党开除党籍，仍透过法律保住党籍；柯建铭始终紧咬马英九“违法监听、操作司法”，柯建铭及律师黄帝颖等人反过来告马英九教唆泄密等，马因身为总统享有刑事豁免权，直至去年卸任后，北检才展开侦查。

由于黄世铭2014年被法院依违反通讯保障及监察法、刑法泄密罪判刑一年三个月定谳，法界人士早就预料马英九被判刑的可能性很高。北检今天果然依违反通讯保障及监察法、刑法泄密罪和个人资料保护法三项罪嫌起诉马英九，但未具体求刑。

北检在起诉书中指出，马英九于从政期间与王金平因理念差异，认为施政政策无法贯彻，适巧黄世铭告知王金平等涉及司法关说情事，马英九明知行使总统职权，应符合宪法权力分立与制衡的基本原则，但为了撤销王金平党籍及让其丧失立法院长职位有此犯行。

马英九今天下午亲自回应说，关说司法个案的立委没事，但是处理司法关说丑闻的人却被起诉，这真是公理何在？他一定会到法院为公理奋斗到底。

马英九对北检未采纳他的说明表示遗憾。他表示，黄世铭向他报告，是因为此事涉及立法院高层立委和相关部会，一旦曝光，是世界级的丑闻，这可能会影响行政院和立法院关系以及法案审理的进度，且涉案包括部会首长，如果有政治责任，很可能会有异动，这是宪法第56条规定，部会首长去留决定是总统和院长共享权力。

他说，他请江宜桦及罗智强到他家共商因应之道，主要是作危机处理，属于公务处理过程，完全不涉及到犯罪。他强调，对自己的清白有信心，相信法院能秉持公平正义，作出正确的判决。

江宜桦昨天发布新闻稿指出，马英九和黄世铭向他说明时都表明该案已完成侦查，认定相关人士涉嫌行政不法，非刑事不法，故可依职权向长官报告；但北检从政治斗争的角度，将马英九对行政院长及幕僚的征询，曲解成出于政治动机的斗争行为，并以泄密罪起诉之，令人痛心遗憾。

民进党表示，司法再次认定马英九“毁宪乱政”的事实，也就是特侦组不可以违法监听、检察总长不可拿个案向总统报告，期待检方勿枉勿纵、公正办案。

国民党则对马遭起诉表达遗憾，该党强调相信马英九的清白与操守，也期待后续的司法审判能够还给马一个公道。

马英九除了涉嫌教唆泄密罪遭起诉外，另外还有“习马会”（中共总书记习近平和马英九会面）演讲泄密案等多桩官司尚待审理。