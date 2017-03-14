另眼看两会：两会的会风之变

另眼看两会

（联合早报网讯）两会期间，一个在北京做生意的朋友想约来自河南家乡的某位人大代表吃饭。这位人大代表也是当地的“父母官”，朋友请他“聚聚”，当然含有希望他关照故乡亲友的意思。

这位事业有成、人脉较广的朋友曾多次在两会时与来自家乡的权力人物“聚聚”。其实，吃饭只是个形式，如果不是冲着朋友的真金白银和关系网，“父母官”才懒得和生意人应酬。

但这两年，参加两会的人大代表和政协委员越来越难请了。朋友感慨地说，他这几天又打电话又发短信去邀请，但某书记都称实在脱不开身，恐怕要等到他回乡探亲时才能“聚聚”了。

2012年两会时，朋友与某书记曾约定一起吃晚餐。这位书记刚进门就一身酒气，说是中午陪省领导和中央某部委领导一起喝的，和朋友的聚会不能超过一个小时，还必须去赶下一场饭局。

那时，不少代表委员白天在人民大会堂正襟危坐，晚上则出入各种豪华场所请客送礼拉关系。这几乎是公开的秘密。

今年两会，代表委员们似乎不用到处赶场应酬了。这倒未必是他们的思想觉悟得到了升华，而是当局对两会的“会风会纪”采取了更加严厉的监督措施。

2013年，十二届全国人大一次会议推出禁止请客送礼等15项措施改进会风。但当时两会会风已积弊多年，这些措施更多是流于形式，请客送礼拉关系之风并未实质好转。

随着中共反腐防腐力度持续增大，今年全国人大和全国政协会议又推出更加明确的改进会风措施。比如，不许参加与大会无关的活动；不相互拉关系、变相从事商业活动；不准与会人员彼此宴请、吃吃喝喝；不在会场内接打电话或发微博微信等等。大会秘书处还新增设会风会纪监督组，专门负责会风会纪的监督检查。

《人民日报》今天报道，监督员到各代表团驻地调研检查会风会纪情况后，普遍感受到今年大会会风出现了“三高三少”的新气象：代表参会出席率更高了，开会时用手机的更少了；驻地餐厅的用餐率更高了，铺张浪费的更少了；驻地的住会率更高了，外出走亲访友和在驻地会客的更少了。

从朋友邀请某书记一再遭拒看，官媒所说的两会会风“新气象”并非夸张。“新气象”的出现首先得益于中共这几年大力反腐倡廉对官场不正之风的震慑。同时，大会秘书处针对会风积弊提出具体措施，还设专人监督代表委员是否遵守会纪，并且每天向秘书处报告。在这种高压下，肯定没有多少代表委员愿意“以身试法”。

两会的会风之变不仅能达到勤俭节约的目的，也可让代表委员们更加认真地参政议政。如果中国官场上多如牛毛的会议都能出现类似的变化，显然是一件好事。