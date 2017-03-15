五千共谍在台湾？人民日报海外版：鬼扯

（联合早报网讯）人民日报海外版专栏今天对前几天闹得沸沸扬扬的台湾保防法提出批判，对于媒体爆出有“5000共谍在台湾”，更直批是“鬼扯”。并指出，台湾自我标榜民主优等生，但拿来炫耀的价值观，却被某些人丢到爪哇国去了。

文章说，岛内绿色媒体近日爆出一个“大新闻”，说“在台共谍”预估“有5000人之多”，就连行政机关也被渗透。绿色媒体的言下之意是，“大陆无孔不入”，“保密防谍”刻不容缓，绿营立委竭力主张的保防法、反渗透法立法非常紧迫、必要。

文章说，既然言之凿凿5000人，那就拿名单和证据来说话，否则就是故意耸人听闻，制造恐怖效应。5000人是什么概念？有岛内媒体统计说，目前在台的大陆籍配偶32万、大陆学生11万，平均每86人就有1个“共谍”。这样荒唐离谱的指控，实在让人鄙夷之至。

文章指出，台湾相关单位自然都举不出任何实据。陆委会主委张小月明确表示，她不知道数据。台内政部次长花敬群也表示，没有发现有被“共谍”渗透的现象。

文章质疑，有道是，有一分证据说一分话。无罪推定是现代法治社会的一项重要原则。扣帽子、打棍子，手拿敌视、仇视、歧视的放大镜，非要鸡蛋里头挑骨头，哪还有一点尊重人权和法治的风范？在台湾这个自我标榜“民主优等生”的社会里，那些动辄被拿来炫示对岸的价值观，如今难道也赶时髦“新南向”，被某些人丢到爪哇国去了？

文章表示，把大陆描绘成洪水猛兽，一方面挑动岛内民众的恐惧心理，另一方面为自己的一些政治诉求造势，是绿营惯用的招数。这次他们挂起“5000共谍在台湾”的羊头，捎带要卖的是“保防法”、“反渗透法”的狗肉。某些人鼓吹要立这二法，指向就是大陆。两岸服贸协议延宕至今，两岸货贸协议没了下文，两岸协议监督条例置之不理，都没有关系，这两个岛内反弹很大的立法却彷佛火烧眉毛片刻耽搁不得似的。为什么？

文章评析，归根结底，“中共渗透台湾军队、企业、政府部门”是个纸上的箭靶，保防台湾这个“主权独立国家”才是绿营关心的暗度陈仓的大戏。

文章还说，岛内盛产名嘴，“欲加之罪，何患无辞”是某些人的拿手好戏。只是，要找个“辞”，也得走点心，尊重常识。这件事情凸显绿营有些人逢中必反的鹰派思维。他们视法治和人权为无物，把事实和现实当摆设，认为两岸的政治对抗、军事对抗、谍战对抗而非和平发展才是主流，在两岸议题上唯恐天下不乱。