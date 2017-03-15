护照破损被拒入境 台女遭马国关进牢里35小时

（联合早报网讯）有台湾女网友在网络分享，她去马来西亚在海关因护照破损被拒绝入境，结果被没收手机、护照等私人物品，还被关进牢里长达35个小时；事件引起马来西亚首相东亚特使关注，向马国内政部反映，马国副首相兼内政部长阿末扎希得知后大怒，下令彻查。

台湾联合报报道，一名台湾女性网友在脸书分享遭马来西亚海关刁难的经验，她9日晚间飞往马国，在入关时被质疑为何护照损坏，她回答去日本时钉免税单在上面，被日本海关撕破。结果她就被叫到里面的办公室，没收护照和手机，手提行李和外套被乱丢，还被要求把钱拿出来，最后更被关进牢里。

马来西亚的政治、娱乐新闻网站“辣手网”昨天报道，首相东亚特使兼民都鲁区国会议员张庆信认为，这件事关乎国家形象和官员素质，可能打击马来西亚旅游业，因此向阿末扎希反映。

张庆信说，从脸书上得知这个消息，得知马国移民局无法接受破损的护照，但若按照程序，应该是官员让旅客致电当地友人，或是联络台湾代表处，或直接安排下一班最早的班机遣返旅客，遭扣留的台湾旅客不是罪犯，不应被扣留或要求交出身上财物，批评移民局官员的态度要不得，不该用这么不人道的方式对待台湾旅客。

台外交部表示，外交部及驻处已于第一时间主动掌握相关讯息，并经驻处洽系马国吉隆坡国际机场移民局执法组，转述贴文所述情节，了解当日相关情形，马国回覆驻处，该名女性于3月9日搭乘亚洲航空(Air Asia)班机于晚间8时30分抵达吉隆坡第2国际机场，拟入境马来西亚时，因所持护照毁损（damaged passport)，致马国机场移民官裁定拒绝入境并予以遣返，于是在3月11日上午9时20分搭乘亚洲航空第D7372号班机返回台湾桃园国际机场。

台外交部说明，据了解马来西亚拒绝旅客入境并予以遣返的标准作业程序为：外国旅客经机场移民官裁定拒绝入境并予以遣返后，·倘当日无法登机返国，旅客将被安置在机场之“照护室”(holding lounge)，并尽速进行遣返作业；旅客在留置期间相关留置作业及情形，马国移民局例不知会各相关驻马外国使领馆单位，若马国移民局认为有必要将旅客移送至机场附近的“临时安置所”(depot)，予以较长时间的留置或调查时，则将同步知会此间驻马外国使领馆单位。

台外交部表示，吉隆坡国际机场为进出马国的主要航空门户，以吉隆坡第二国际机场为例，每月国际旅客人数即达约150万人，该机场每日被拒绝入境的人数少则十余人，多则或可达百余人，被拒绝入境的外国旅客国籍众多，马国机场移民局依照标准作业程序快速推进，并无针对性。