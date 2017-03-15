前侦探夫妇状告英国制药巨头致其在华坐牢

（联合早报网讯）私人侦探韩飞龙（Peter Humphrey）及妻子虞英曾2013年受雇于英国葛兰素史克公司去调查该公司一名在中国的前雇员。葛兰素史克公司当时对他们说，这名前雇员对公司作出不实指称。

BBC中文网报道称，这名雇员就是揭发葛兰素史克公司在中国行贿的举报人。中国处罚葛兰素史克时候，这对侦探夫妇也因非法获取公民信息在狱中服刑两年。

韩飞龙及其妻子虞英曾返回英国后面临健康问题以及财务困扰，现在他们状告葛兰素史克，指该公司误导他们去做调查工作，而这个工作使他们在暴露于无法预料的法律风险当中。但葛兰素史克公司认为他们的指称没有根据。

60岁的韩飞龙及其63岁的妻子虞英曾在美国纽约的律师约翰·扎克说，这对夫妻侦探受雇用的时候被误导。律师本月发起了诉讼。这对夫妇正在向葛兰素史克公司索赔。

中国在2013年逮捕韩飞龙夫妇，他们被判非法获取公民个人信息罪及将之出卖给包括葛兰素史克公司在内的企业。当时的报道说韩飞龙夫妇在帮助葛兰素史克公司调查其驻华高管的偷拍性爱视频。这对夫妇在中国电视中露面认罪。

韩飞龙夫妇在2015年中获释被驱离中国，他们到了英国。韩飞龙被禁在10年内返回中国，美国公民虞英曾也不可能获得返回中国的签证。他们在中国有15名雇员的公司破产，资产被收缴，银行帐户被取消。