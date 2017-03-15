李克强：中美要保持战略定力

（联合早报网讯）中国总理李克强今早呼吁中美两国保持战略定力，加强沟通，增进相互了解。

本次中国全国人大年会今天上午闭幕，李克强在会议闭幕后于上午10时30分会见中外记者。

全场第一道问题由美国有线电视新闻网（CNN）记者提问，他想知道中国对于一个健康可持续发展中美关系的底线是什么，是否有信心实现这样的中美关系发展？

李克强答复说，虽然中美关系经历过风风雨雨，但是一直前行，“我对此持乐观态度”。

他说，美国总统特朗普当选后，中国国家主席习近平和他通了电话，两位元首都表示要共同推进中美关系向前发展。特朗普和美国新政府的高官也都明确表示，要坚持一个中国的政策，“这是中美关系的政治基础，不是风云变幻能够动摇的，也动摇不得。有了这样一个政治基础，中美合作的前景是广阔的”。

李克强指出，中美建交几十年了，已有广泛的共同利益。虽然之间也有分歧，但双方都需要保持战略定力，加强沟通，增进相互了解和理解。

他说，现在两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通。“我想，中美关系不仅会关系两国利益，而且涉及到地区和世界的和平安全稳定，我们要维护它前行。”

“我们坐下来谈，总是会有共识，即便一时达不成共识，可以搁置分歧，智者的办法是扩大共同利益，分歧点所占比例就会更小。”

（联合早报记者蔡永伟报道）