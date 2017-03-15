李克强:经济增速定6.5%左右不低了

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强15日在中外记者会上表示，中国经济增速定在6.5%左右不低了，也很不容易。他还表示，中国在中高速信心当中也会系紧安全带，不会让风险急性发作。

在回答有关中国经济增长速度持续放缓及金融风险的问题时，李克强表示，中国今年把经济增速定在增长6.5%左右，这个速度不低了，也很不容易。我曾经在中国少林寺陪同外宾看过武僧表演，几岁的小武僧翻十几个跟头，一口气下来不费劲，练过十几年武功的青年武僧翻三五个跟头就了不得了，块头大了。

李克强说，如果今年中国实现经济增长目标，增量比去年还要大，因为我们是74万亿元人民币，相当于11万亿美元基础上的增长，而且要带动1100万人以上的就业。这样做符合经济规律，也可以使注意力更多放在提高质量和效益上来，对世界经济的增长贡献率不会低，中国仍然是在世界经济复苏乏力情况下推动增长的重要力量。

至于风险，李克强表示，今年世界经济政治不确定的因素很多，这是很大的外部风险，对中国来讲，不发展，那是最大的风险。中国保持中高速的稳定增长本身就是在为世界稳定做贡献。中国高度关注金融等风险领域，发现了及时处治，靶向治疗，不能让它蔓延。

李克强也强调，中国的金融体系总体是安全的，不会发生系统性的风险，因为中国有很多应对的工具，储备政策，许多没有用，中国的财政赤字率没有超过3%，商业银行的资本充足率在13%，拨备覆盖率176%，这些都超过许多国家，特别是国际所确定的关于金融方面的标准。所以我们是有能力的。

李克强指出，中国在中高速信心当中也会系紧安全带，不会让风险急性发作，更不会成为区域或者系统性的。