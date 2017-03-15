李克强：全球化中虽受非议 中国坚持推动开放

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强15日在中外记者会上表示，虽然在全球化进程受到一些非议，但中国始终坚持一贯立场，维护经济全球化，支持自由贸易。这本身就表明中国是要推动开放。

有记者就自由贸易、开放型经济以及全球化提问，李克强表示，全球化使各国都受益了，只不过在这个过程当中有一些问题，像分配等方面，它不是全球化本身（的问题），是应对的问题。中方也愿意和世界各国一道来改善全球治理体系。全球化和世界的和平、发展、合作是不可分的一体，关起门来以邻为壑解决不了问题。

李克强指出，中国和世界许多国家一样，是全球化的受益者，这其中也因为中国一直在坚持不断地扩大开放。中国首先要把自己的事情办好，但关起门来也办不好自己的事情。所以中国开放的大门会越开越大。当然，开放是一个渐进的过程。这几十年来，中国的步伐一直是向前进的。

李克强称，去年，中国吸引外资在发展中国家仍居首位，达到1260亿美元。世界银行对中国营商环境的评估，去年和2013年相比上升了18位。中国推动上海自贸试验区建设，已经逐步扩大到11个省区市，而且还会把普遍适用的经验向全国推广。

至于维护全球贸易的自由化，李克强强调，这需要世界各国共同努力，因为天下是天下人的天下。中国对已经达成或者希望达成的一些区域贸易安排一直持开放态度，也乐见其成。只要是有利于贸易自由化的，中国都会去参与、去推进，而且中国人明白，要用开放抓住全球化的机遇，不管有什么挑战都不能错过。

关于区域的自由贸易安排，李克强指出，涉及中国的，有条件的，我们持开放态度，愿意去进行推动。中国不会越俎代庖，不会超越区域去做不应是中国做的事情。