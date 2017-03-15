李克强：亚太区是共同家园 不想看到"选边站队"

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强今天在中外记者会上表示，亚太地区是所有国家共同的家园，中国不希望也不愿看到冷战思维下所谓“选边站队”的事情发生。

泰国媒体在记者会上就中国在亚太地区的作用及中美如何在亚太区和平共处的问题提问，李克强回应称，亚太地区是所有国家共同的家园，中国不希望也不愿意看到冷战思维下所谓“选边站队”的事情发生，有什么事情按是非曲直来说话，总得还是要维护亚太地区的和平和稳定，而且在亚太地区当中，中国把东盟始终作为中国周边外交的优先方向，支持东盟共同体建设在区域合作当中发挥中心地位作用。

李克强说，希望看到的是亚太地区是一个稳定、有秩序的地区，是一个可以协商一致、达成原则的地区，是一个有能力管控分歧的地区，也是一个有智慧解决争端的地区。

李克强指出，中国和东盟正在推进《南海各方行为宣言》已经取得了实质性进展，我们还会积极推进，我们希望维护南海的和平稳定，有关争端由双方、当事方直接去对话解决，共同维护地区的和平、稳定与发展。

李克强表示，中美在亚太地区合作多年，中美有许多合作的交汇点，不少美国跨国公司把亚太地区销售总部放在中国，希望中美合作的利益不断扩大，使东盟国家从中能得到机遇，而不是感到麻烦。