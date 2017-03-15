李克强：中国经济“硬着陆”论可以休矣

中国总理李克强今早信心满满地指出，中国经济将长期保持中高速增长，并迈向中高端水平，过去几年的实践可以证明，中国经济“硬着陆”论可以休矣。

本次中国全国人大年会今天上午闭幕，李克强在会议闭幕后于上午10时30分会见中外记者。在全长2小时15分钟的记者会上，他共回答18道问题，比去年多一题。外媒提问占了八题。

全场问答以国内经济和民生课题为主，占了12道。其中，新加坡《联合早报》记者提问，今年是本届政府的收官之年，过去四年多最重要的成就是什么？最难攻克的又是什么？

李克强答复本报上述提问时说，四年来施政的主要成果就是“在以习近平同志为核心的党中央领导下，全国上下共同努力，我们不断创新宏观调控方式，中国经济运行保持在合理区间，始终是中高速增长，四年来增速波动也就是一个百分点左右，可以说是平稳的”。

他强调，这不是靠大水漫灌的强刺激获得，而是通过推动产业、消费升级，使经济结构优化取得新进展，通过加快新旧动能转换促进出现经济向好势头，更重要的是带动了5000多万人的城镇新增就业。

他说，去年在世界经济和贸易增长出现七年来增速最低的情况下，中国仍然保持中高速增长。“这几年的实践可以证明，中国经济‘硬着陆’论可以休矣。中国经济不会硬着陆，我们会长期保持中高速增长，并迈向中高端水平。”

他在回应另一个有关中国经济放缓的提问时说，中国经济增速今年定在6.5％左右，“不低了，也很不容易”。

他解释，今年世界经济政治不确定的因素很多，这是很大的外部风险。对中国来讲，不发展是最大的风险。我们保持中高速的稳定增长，本身就是在为世界稳定做贡献。

他补充说，中国自己也有一些不可忽视的风险，比如金融风险。“对于这些风险点，我们是高度关注的，发现了会及时处置、靶向治疗，不会让它蔓延。”

最大挑战是深化改革

至于过去四年来的最大挑战，李克强认为，最难的是深化改革，比如简政放权、放管结合、优化服务的改革，“这不仅会触动利益，而且要触动灵魂”。

他说：“我们要让权力不能任性，就得把那些不应该有的权力砍掉，有些涉及到部门利益，要压缩寻租的空间。这不是一个简单的过程，从中央政府一直到地方、到基层，要打通‘最后一公里’。”

“不管有什么样的阻力，我们都有足够的韧性推动改革。改革就是要解放和发展生产力，调动广大人民的积极性，让群众得到实惠，为政之要就是要舍小利、顾大义、顺民心。”

中美要保持战略定力

国际局势也是今天总理记者会的焦点，其中，中美关系尤其备受关注。

全场第一道问题就与此有关，由美国有线电视新闻网（CNN）记者提问。他想知道中国对于一个健康可持续发展中美关系的底线是什么，是否有信心实现这样的中美关系发展？

李克强答说，虽然中美关系经历过风风雨雨，但是一直前行，“我对此持乐观态度”。

他说，美国总统特朗普当选后，中国国家主席习近平和他通了电话，两位元首都表示要共同推进中美关系向前发展。特朗普和美国新政府的高官也都明确表示，要坚持一个中国的政策，“这是中美关系的政治基础，不是风云变幻能够动摇的，也动摇不得。有了这样一个政治基础，中美合作的前景是广阔的”。

李克强指出，中美建交几十年了，已有广泛的共同利益。虽然之间也有分歧，但双方都需要保持战略定力，加强沟通，增进相互了解和理解。

他说，现在两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通。“我想，中美关系不仅会关系两国利益，而且涉及到地区和世界的和平安全稳定，我们要维护它前行。”

“我们坐下来谈，总是会有共识，即便一时达不成共识，可以搁置分歧，智者的办法是扩大共同利益，分歧点所占比例就会更小。”

谁也不愿意自己的家门口整天闹个不停

在朝鲜半岛问题上，李克强强调，中国一直全面严格执行联合国决议，“谁也不愿意自己的家门口整天闹个不停”。

李克强在回应日本经济新闻社记者有关朝鲜半岛局势的提问时重申，中国的立场是明确的、一贯的，坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛的和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，始终是核不扩散体系的坚定维护者。

他承认近来半岛乃至于东北亚出现了一些紧张的气氛，很可能进而导致冲突，会使相关各方都受损。他希望各方共同努力，把紧张的气氛降下来，使大家都回到对话的轨道上来。

不愿看到“选边站队”的事发生

被问及区域和平稳定和中美在这当中扮演的角色时，李克强表示不希望、也不愿看到冷战思维下所谓“选边站队”的事情发生，“有什么事情按是非曲直来说话”。

他也强调，中国始终把亚细安作为中国周边外交的优先方向，支持亚细安共同体建设，在区域合作中发挥中心地位作用。

“我们希望看到的亚太地区是一个稳定、有秩序的地区，是一个可以协商一致、达成原则的地区，是一个有能力管控分歧的地区，也是一个有智慧解决争端的地区。”

李克强在回应时也主动提及了南中国海问题。他说，中国和亚细安正在推进《南中国海行为准则》磋商，已经取得实质性进展，接下来还会继续积极地推进，以维护南中国海的和平稳定。

他并重申，有关争端由当事方直接对话解决，各方共同维护地区的和平稳定与发展。

中国不会超越区域去做不应是中国做的事

在对外开放方面，李克强承诺，中国的开放大门会越开越大，下来将“打造开放的高地、投资的热土，和世界共享发展机遇”。

他在回应彭博社有关中国如何推进自由贸易和开放型经济的提问时重申，中国愿意和世界各国一道来改善全球治理体系。“全球化和世界的和平发展合作是一体的、不可分的。关起门来以邻为壑，解决不了问题。”

至于维护全球贸易的自由化，他说：“关于区域的自由贸易安排，涉及中国的，有条件的，我们持开放态度，愿意去进行推动。我们不会越俎代庖，不会超越区域去做不应是中国做的事情。”

准备今年在香港和内地试行“债券通”

在今天的记者会上，李克强也回应了有关香港的问题。

今年政府工作报告首次提到“港独”问题，指出港独没有出路。香港媒体今天提问，这是否意味着政策上会有变化，比如在落实“一国两制”这个原则问题上是否会更加强调“一国”而弱化“两制”？或者以后中央对香港的支持会减少？

李克强回应时先是重申“一国两制”的实践要“不动摇、不走样、不变形”，然后强调中央政府会不断加大力度支持香港发展，继续出台许多有利于香港发展、有利于内地和香港合作的举措。

他透露，今年将在香港和内地试行“债券通”，也就是允许境外资金在境外购买内地的债券，进一步探索开放债券市场。

他说：“香港是近水楼台先得月，这有利于维护香港国际金融中心的地位，有利于香港居民有更多的投资渠道，从而受惠，有利于香港的长期繁荣稳定。”

坚持“九二共识”，坚决反对“台独”

在台湾问题上，李克强重申，北京对台方针是一贯的、明确的，就是要坚持体现一个中国原则的“九二共识”这个政治基础，坚决反对“台独”，坚决维护台海和平，维护两岸关系和平发展，增进两岸同胞的福祉。

（新加坡联合早报记者蔡永伟报道）