马英九被起诉 蓝控追杀绿称按司法处理

（联合早报网讯）国民党团书记长王育敏今天表示，前总统马英九被起诉是绿营政治追杀，呼吁司改会讨论司法关说议题。民进党团书记长李俊俋则说，马英九行为与总统职权无关，该怎么办就怎么办。

台湾联合新闻网报道，国民党立法院党团书记长王育敏今天在立法院受访表示，马英九被起诉凸显司法荒谬的地方，就是司法关说的人没事，但处理关说的人被起诉。

王育敏说，马英九被起诉是绿营启动的政治追杀，就是无论如何要把马英九定罪，起诉书把后续马王政争列为泄密案原因，这是倒果为因，呼吁蔡英文不要把政治的手伸进法律。

王育敏指出，目前各国对于妨害司法公正罪都有相关刑责，在英国最重可处无期徒刑，既然国人对司法关说深恶痛绝，她认为是该来讨论妨害司法公正罪进入刑责的时候，也呼吁司法改革会议能把司法关说议题纳入讨论。

民进党立法院党团书记长李俊俋则表示，宪法56条虽规定总统职权可以解决院际争议，还要负起国家大政方针，但这件事情上有看到行政与立法院有任何争议吗？还是总统要求检察总长监听，斗争国会议长，才会引起相关争议。

李俊俋说，起诉书说得非常清楚，是因为马英九的行为跟宪法行为无关，说是依照职权显然跟事实不符。他说，现在马英九已经卸任，就按照司法程序来处理，该怎么办就怎么办，让司法发挥应有的空间。